Torna «Ski’n December», l’iniziativa della Regione che consente ai giovani under 23, residenti sul territorio lombardo, di sciare con uno skipass giornaliero al costo di 10 euro. La promozione sarà valida dal 9 al 23 dicembre nei comprensori sciistici aderenti ad Anefski Lombardia.
La scelta
Il Pirellone ha stanziato 200mila euro, con l’obiettivo di mettere a disposizione fino a 13.500 skipass agevolati. Le prevendite sono già aperte sul portale shop.skinlombardia.it, dove è necessario registrarsi indicando i propri dati anagrafici e il codice fiscale. Ciascun beneficiario potrà acquistare un massimo di due voucher giornalieri nell’arco dell’iniziativa, effettuando il pagamento online, che dovranno poi essere presentati alle biglietterie.