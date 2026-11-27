Due anime diverse, ma complementari, che insieme sono la forza di un unico comprensorio turistico di successo. È la visione di Marco Bulferetti, imprenditore alberghiero dalignese, convinto delle prospettive di crescita di Pontedilegno-Tonale.
Qual è il punto di forza del comprensorio?
L’equilibrio tra due realtà profondamente differenti. Il Tonale, con la sua grande capacità alberghiera, garantisce quei volumi di presenze turistiche che costituiscono la base economica dello sci, sostenendo un sistema di impianti, piste e infrastrutture che richiede investimenti continui. Ponte, invece, vive soprattutto di seconde case, ristorazione, commercio e servizi, garantendo un’accoglienza ancora informale e autentica, familiare.
La carenza di alberghi a Ponte può rappresentare un limite?
Non credo. Le infrastrutture sciistiche possono continuare a essere sostenute grazie alle presenze garantite dal Tonale. Ponte genera ulteriore valore per il comprensorio. Non abbiamo bisogno di due località uguali, piuttosto che continuino a funzionare bene insieme.
Quale futuro per il settore alberghiero?
Investire in un hotel di montagna è più complesso dell’immobiliare. Le generazioni cambiano e non sempre i figli proseguono le attività di famiglia. Se il mercato esiste, però, arriveranno nuove formule imprenditoriali. Penso a gestori che possiedono alberghi al mare e potrebbero garantire continuità lavorativa al personale anche in inverno.
Su cosa bisognerà puntare?
Su rapporto umano, attenzione al cliente e autenticità dell’esperienza. Ponte e Tonale non sono destinazioni in competizione, ma due anime dello stesso comprensorio. Non possono fare a meno una dell’altra.