Il nuovo lungolago di Desenzano: percorso tra storia, arte e passeggio

Da punto di transito a punto di passeggio. L’architetto Alberto Visconti ha riassunto così il senso del nuovo lungolago inaugurato ieri sera tra via Gramsci e vicolo delle Lavandaie. E a giudicare dalla folla che ha riempito la passeggiata affacciata sul Garda, tra famiglie, curiosi e cittadini fermati lungo la riva fin dopo il tramonto, la trasformazione è davvero compiuta.

L’inaugurazione Musica, tantissime persone e autorità hanno accompagnato il taglio del nastro dell’ultimo lotto della passeggiata a lago chiudendo simbolicamente un progetto avviato quasi vent’anni fa e completando il collegamento ciclopedonale verso il centro storico.