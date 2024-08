Il collettore di Idro regala ai Bufo Bufo due nuove vie protette

Il nuovo collettore aiuta la natura. E non solo per la qualità delle acque, ma anche per la salvaguardia dei rospi Bufo Bufo. E ancora una volta molto lo si deve ai volontari che, instancabili, sanno vedere lontano e chiedere.

Leggi anche Perché a un certo punto dell’anno ci preoccupiamo dei rospi che attraversano la strada

La novità

Tutto parte dal cantiere di A2A Ciclo idrico per il nuovo collettore fognario che raggiungerà la località Vantone, a completamento del collettamento dell’Eridio. Un’operazione non da poco, questa di Idro, finanziata da Regione Lombardia e dal valore di quasi due milioni di euro.

Durante una prima fase - ora il cantiere è fermo per non interferire con la stagione turistica - sono stati danneggiati due vecchi sottopassi installati qualche anno fa come opere compensative della ciclabile. Ma non tutto il male vien per nuocere, anzi: quei tubi erano bui e i rospi non li utilizzavano volentieri. A questo punto i volontari del «Progetto rospi» hanno chiesto di poter sostituire questi passaggi che si trovavano sulla strada che risale da Crone verso Vantone; hanno incontrato il sindaco e il responsabile dell’intervento di A2A , il capo cantiere e il titolare dell’impresa.

Questo tratto è strategico per la tutela degli anfibi, proprio da qui, ogni anno, scendono dalla montagna per accoppiarsi, deporre le uova e poi risalire migliaia di Bufo Bufo. La proposta è stata accolta, anche con un aumento del costo di realizzazione di diverse migliaia di euro, e in autunno, quando riprenderanno i lavori, verranno realizzati due passaggi. Si tratta, peraltro, di un intervento migliorativo rispetto ai due sottopassi precedenti perché è stato concordato di installare casseforme prefabbricate, da montagna a lago, aperte nella parte superiore e protette da griglie in ghisa rimovibili e adatte a sopportare anche il peso dei camion. I sottopassi saranno, come i precedenti, collegati alla lunga barriera in plastica, fissa e mobile, che serve a canalizzare i rospi.

Ogni anno in Valsabbia, tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera, i volontari e le Gev della Comunità montana spostano circa 15mila Bufo Bufo. Sul Lago d’Idro sono 40 anni che si lavora in tal senso (oggi ci sono cinque progetti a Idro, Barghe, al Laghetto di Bongi, a Mura, Serle e Gavardo), negli anni ’80 non si spostavano più di 3-4mila rospi. Un impegno, con solo un centinaio di volontari, che ha dato frutti.