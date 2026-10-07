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Idro, striscia d’olio sulla Sp58: potenziale pericolo per chi vi transita

Una squadra del Servizio manutenzione strade della Provincia ha già sparso del materiale assorbente, ma l’invito è a procedere con la massima prudenza lungo il tratto che sale verso Capovalle
Ubaldo Vallini
La striscia d'olio e il materiale assorbente sparso dai tecnici - © www.giornaledibrescia.it
La striscia d'olio e il materiale assorbente sparso dai tecnici - © www.giornaledibrescia.it

Una lunga striscia d’olio sulla Provinciale 58, lungo la strada che da Idro sale verso Capovalle. La perdita, provocata con ogni probabilità da un veicolo in transito, ha interessato la carreggiata per circa tre chilometri.

Sul posto è già intervenuta una squadra del Servizio manutenzione strade della Provincia, che ha provveduto a spargere del filler, materiale assorbente utilizzato proprio per limitare gli effetti delle sostanze oleose finite sull’asfalto.

Massima prudenza

L’intervento ha permesso di mettere in sicurezza il tratto interessato, ma è comunque necessario procedere con la massima prudenza. La Sp58, infatti, nel tratto che risale da Idro verso Capovalle presenta pendenze considerevoli e numerose curve.

La presenza di residui d’olio e dello stesso materiale assorbente può rappresentare un’insidia soprattutto per i mezzi a due ruote. L’invito, in particolare per motociclisti e ciclisti, è quindi a moderare la velocità e prestare particolare attenzione lungo i chilometri interessati dalla perdita.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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oliopericoloSp58IdroCapovalle
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