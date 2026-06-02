Hub della conoscenza, il modello Gambara fa scuola anche fuori provincia

Un anno fa era solo una flebile luce di speranza, ora è un focolaio pronto ad espandersi. Il progetto di integrazione e lavoro lanciato dall’Hub della Conoscenza nel 2025 è nato tra campi arati, sole battente e aziende con poca manodopera. Ma la scintilla che aveva fatto dire «eureka» era stato un centro di accoglienza abitato quotidianamente da 182 migranti. «Si possono trovare connessioni tra due emergenze che in apparenza nulla hanno in comune?», si era detto qualcuno. Così è nato il «modello Gambara» , capace di formare e intercettare nuovi lavoratori per le imprese del territorio.

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Il bilancio

Per tracciare un primo bilancio del progetto pilota si è tornati proprio dove tutto è cominciato: all’incontro pubblico nell’oratorio della parrocchia dei santi Pietro e Paolo di Gambara c’erano cittadini, stakeholder e anche un gruppo di giovani migranti che hanno partecipato al progetto. E lì sono stati restituiti i primi risultati: nella primavera del 2025 sono stati formati, sia sotto il punto di vista linguistico che lavorativo, 26 ospiti del centro di accoglienza di Gambara, 22 dei quali sono poi stati inseriti all’interno di contesti lavorativi, dove attualmente sono ancora operativi. Altri 35 ragazzi hanno intrapreso il medesimo percorso alla fine del 2025 e sono in attesa di poter iniziare a lavorare. «È stato un successo - commenta Giuliano Noci, direttore dell’Hub della Conoscenza - perché abbiamo ottenuto due risultati importanti: da un lato abbiamo dato futuro, speranza a giovani che sono arrivati qui in cerca di un’avventura e di un futuro diverso da quello a cui potevano aspirare in patria; e dall’altro il nostro territorio ne trae un grande beneficio. Le imprese sono alla disperata ricerca di manodopera e possono trovare in queste persone una giusta risposta».