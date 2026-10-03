A Gussago spiedo e Vespe fanno squadra per aiutare i bambini malati

Non è soltanto uno spiedo, e non è soltanto una domenica di festa. Dietro la succulenta iniziativa degli Alpini di Gussago, in progamma l’11 ottobre con l’antipasto del 3 ottobre (un tour in Vespa) in piazza Vittorio Veneto, c’è una formula ormai collaudata: mettere insieme convivialità, partecipazione e solidarietà per trasformare una giornata piacevole in un aiuto concreto.
Solidarietà
Quest’anno, però, c’è una novità: per la prima volta il Gruppo Alpini condivide il percorso con il Vespa Club Brescia, per portare il ricavato dello Spiedo solidale al reparto di Oncologia pediatrica degli Spedali Civili di Brescia. «Per noi è importante continuare a collaborare per una giornata di solidarietà – sottolinea il capogruppo delle penne nere gussaghesi, Fulvio Torchio – e destinare tutto il ricavato all’acquisto di attrezzature utili all’Oncologia pediatrica».
È una nuova tappa di un cammino che gli Alpini gussaghesi hanno già percorso con risultati importanti. In una precedente edizione, la collaborazione con i Lions Club Brescia Loggia Lodoiga aveva consentito, grazie al ricavato dello spiedo e della sottoscrizione a premi, di acquistare due cani guida destinati a persone non vedenti.
Ora l’obiettivo cambia, ma non lo spirito. La collaborazione con il Vespa Club rappresenta una prima volta e, come spiega il presidente Paolo Fogliata, «anche il Vespa Club Brescia vuole dare il proprio contributo a questa giornata di solidarietà», condividendo con gli Alpini l’appuntamento dell’11 ottobre. La disponibilità alla collaborazione è stata formalizzata dalle due associazioni.
Il primo appuntamento sarà sabato 3 ottobre, al mattino, in piazza Vittorio Veneto: saranno presenti Alpini e vespisti. Il Vespa Club organizzerà un giro in Vespa aperto anche ai non iscritti, occasione per incontrarsi e avvicinarsi all’iniziativa. Sarà inoltre possibile raccogliere le adesioni allo spiedo solidale.
Al Corcione
Il momento centrale sarà invece domenica 11 ottobre al Centro sportivo Carlo Corcione. Lo spiedo sarà accompagnato da intrattenimento e da un clima di festa, per trasformare il pranzo in una giornata di comunità, senza dimenticare la finalità benefica. Il ricavato sarà destinato all’acquisto di attrezzature per l’Oncologia pediatrica degli Spedali Civili. Il pranzo sarà servito alle 13 e comprenderà antipasto, spiedo con polenta, patatine fritte, dolce, acqua, vino e caffè, al costo di 25 euro.
Per l’asporto, disponibile dalle 12, il menu con spiedo, polenta e intingolo costa 14 euro. Prevista anche una sottoscrizione a premi. Le prenotazioni devono essere effettuate entro giovedì 8 ottobre ai numeri 348 2655167 (Fulvio), 328 2255786 (Battista) e 335 5967923 (Angelo). Prima il rombo delle Vespe, poi la tavola degli Alpini: due giornate diverse, unite dallo stesso obiettivo, stare insieme per fare del bene.