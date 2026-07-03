Gussago, la Santissima ha finalmente trovato il suo custode

La Santissima ha trovato il suo custode. Dopo il primo bando andato deserto e il secondo avviso riformulato con criteri più flessibili, il Comune di Gussago ha individuato la persona che nelle prossime settimane si trasferirà nel complesso monumentale per occuparsi della sua gestione.
L’annuncio arriva dal sindaco Giovanni Coccoli, che esprime soddisfazione per un risultato atteso da mesi. «Finalmente abbiamo trovato il custode. Ci sarà una figura che tra poche settimane prenderà servizio: sarà un punto di riferimento importantissimo sul posto e sicuramente la Santissima potrà essere aperta un po’ più spesso al pubblico». Il nome non viene ancora reso noto. Mancano la formalizzazione del contratto e gli ultimi adempimenti amministrativi, passaggi che il Comune preferisce completare prima di comunicare l’identità del custode.
Secondo bando
La nomina arriva dopo la revisione del bando. Il primo tentativo non aveva portato all’individuazione di un candidato e l’Amministrazione aveva deciso di alleggerire alcuni requisiti ritenuti troppo stringenti, in particolare l’obbligo di una presenza pressoché continua.
Il nuovo avviso richiedeva invece una presenza quanto più possibile costante alla Santissima, con reperibilità telefonica tra le 7.30 e le 20. Una formula più flessibile che ha favorito la partecipazione di una decina di candidati.
Lavoro e mansioni
Il nuovo custode è un pensionato non residente a Gussago ma profondo conoscitore del paese, delle sue colline e della Santissima. Vivrà da solo nell’alloggio di servizio ricavato all’interno del complesso monumentale. Prima dell’avvio dell'incarico seguirà un breve periodo di formazione per prendere confidenza con gli impianti tecnologici, l’illuminazione, il riscaldamento e le altre dotazioni della struttura.
Le sue mansioni comprenderanno l’apertura e la chiusura dei cancelli, e dell’accesso ai servizi igienici, la pulizia degli spazi interni, la sorveglianza del complesso e il supporto tecnico e logistico durante gli eventi ospitati alla Santissima. Nel frattempo il monumento continua ad aprire le porte ai visitatori grazie all’impegno dei volontari.
«Le prime domeniche del mese la Santissima è aperta con visite guidate – ricorda Coccoli –. La prossima sarà il 5 luglio, grazie ai volontari della Santissima del Cuore e al Gruppo Sentieri, che si occupa della manutenzione del verde».