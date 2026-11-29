Le voci dei cori, le melodie della tradizione e le atmosfere natalizie raccolte di alcuni dei luoghi più suggestivi del paese tornano a intrecciarsi con «InCanto di Natale», la rassegna promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune, che quest’anno propone quattro appuntamenti, fino al 20 dicembre, per accompagnare la comunità verso le festività.
Un percorso musicale che ha già preso il via venerdì 21 novembre nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, con l’Elevazione musicale affidata al coro I Piccoli Musici di Casazza, in provincia di Bergamo, diretto dal maestro Mario Mora.
Prossimi appuntamenti
Un primo incontro nel segno della tradizione corale, che ha aperto una rassegna capace di attraversare generi, sensibilità e suggestioni diverse, e che pone al centro il piacere di ritrovarsi attorno alla musica.
Il prossimo appuntamento sarà sabato 5 dicembre, alle 20.45, nella Cappella di Villa Pace, dove il coro UTInsieme vocale-consonante, diretto dal maestro Lorenzo Donati, proporrà «A Hymn to the Virgin». Una serata che promette di trovare nella dimensione intima della cappella della villa e nella ricchezza delle voci un’atmosfera particolarmente adatta al periodo dell’Avvento.
La rassegna proseguirà venerdì 11 dicembre, alle 20.30, nella Pieve di Santa Maria Vecchia, con «Voci dalle Pievi». Protagonista sarà il coro di St Edmund Hall dell’Università di Oxford, diretto dal maestro Carlos Rodríguez Otero. Una presenza internazionale di particolare interesse, che porterà a Gussago una formazione proveniente da una delle più prestigiose istituzioni accademiche britanniche, in un luogo che custodisce una parte importante della storia e della memoria del territorio. Sarà un incontro fra la tradizione musicale e il fascino di uno spazio che, da secoli, accompagna la vita della comunità.
In chiusura
A chiudere il calendario, domenica 20 dicembre alle 16, sarà «Christmas Ensemble», nella Sala civica Togni, con il concerto dell’associazione SìMusica Aps. Un ultimo appuntamento pensato per avvicinarsi al Natale attraverso le sonorità degli strumenti e il piacere della musica condivisa. Tutti i concerti sono a ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Gussago al numero 030 2522919, interni 202 e 220, o cultura@comune.gussago.bs.it.