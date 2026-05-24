A Gussago il Gruppo Sentieri ha una nuova casa «aperta ai cittadini»

Nel suo intervento il sindaco Giovanni Coccoli ha ricordato il valore umano e civile del volontariato: «Gussago funziona perché può contare su uomini e donne che scelgono di donare il proprio tempo agli altri». Il primo cittadino ha definito i volontari un «esercito silenzioso», ricordando il loro ruolo durante emergenze, maltempo e pandemia. Poi l’appello alle istituzioni: «La prevenzione non è un’opzione, è una necessità urgente. Se oggi evitiamo tragedie è anche grazie a queste persone: sostenetele di più, riducete la burocrazia, date strumenti e non ostacoli».

I saluti

Parole di stima e gratitudine sono arrivate dal consigliere provinciale delegato alla Protezione civile e sindaco di Ospitaletto Laura Trecani, dall’assessore regionale Giorgio Maione e dal presidente del Comitato di Coordinamento del volontariato di Protezione civile di Brescia, Enrico Musesti. Il consigliere regionale Diego Invernici ha invece portato il saluto dell’assessore regionale Romano La Russa, e ha ribadito la vicinanza della Regione al volontariato di Protezione civile e il sostegno economico per mezzi e attrezzature.

Il momento del taglio del nastro - © www.giornaledibrescia.it

Tra i momenti più significativi anche il ricordo delle origini affidato allo storico volontario Fausto Venturelli, che ha ripercorso la nascita del gruppo il 19 settembre 2000. A chiudere gli interventi il presidente Renato Cola: «Questa sede rappresenta un nuovo punto di inizio». Poi lo sguardo al futuro: coinvolgimento dei giovani, formazione continua, attività con le scuole e una sede «aperta alla cittadinanza e punto di riferimento per la comunità». Nella cerimonia sono stati premiati anche i fondatori del gruppo. Un riconoscimento a chi, 26 anni fa, scelse di mettersi al servizio di Gussago.