Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaSalute e benessere

Oltre 200 studenti in piazza a lezione di primo soccorso grazie a UniBs

Esercitazioni pratiche sui manichini e uso del defibrillatore per affrontare emergenze
Francesca Marmaglio
Loading video...
Dai due mani al cuore in piazza Duomo

Capita che qualche volta, la scuola, insegni non solo le nozioni, ma anche come fare scelte etiche e socialmente utili. È il caso della manifestazione «Dai due mani al cuore» il progetto formativo promosso dall’Università di Brescia in collaborazione con Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia) e con le principali realtà del volontariato territoriale, con l’obiettivo di diffondere tra studenti e personale dell’Università le competenze fondamentali di primo soccorso in caso di arresto cardiaco.

La mattinata

Così, dopo una prima parte teorica, ieri mattina, studenti e studentesse si sono ritrovati in piazza Paolo VI in città per le esercitazioni sui manichini, per l’uso del Dae (defibrillatore semiautomatico) e per affrontare simulazioni di emergenza. «È fondamentale formare le persone - ha detto Salvatore Compatti coordinatore della formazione Areu per operatori laici -. L’astante è il primo che interviene ed è fondamentale perché rallenta il momento dell’arresto cardiaco favorendo il recupero. Il defibrillatore è importante, nella nostra provincia ne abbiamo tanti. Non bisogna aver paura di intervenire, la legge 116 ci tutela e permette anche alle persone che non hanno fatto il percorso di formazione di poter intervenite senza problemi».

In piazza 270 studenti delle varie facoltà dell’Unibs: «Momento importante per fare in modo che tutti possano intervenire al bisogno – ha detto Monica Bonfardini, direttrice generale UniBs – . Tutte le nostre sedi sono dotate di defibrillatore, ma la formazione è fondamentale, le esercitazioni per aumentare la dimestichezza».

Gli studenti

Fra gli studenti presenti molti alle prime armi: «L’ho trovato utile per il lavoro che vorrò fare - ha detto Alessandro Bona del corso di Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - e poi è giusto dare il buon esempio. Ho deciso di partecipare anche per evitare che succeda qualcosa di irrimediabile a qualcuno e perché non voglio sentirmi inutile». Dello stesso corso anche Stefano Campari: «Nella vita non si può mai sapere cosa può succedere e io voglio essere pronto». Alla sua seconda esperienza invece Alessandro Favalli: «Sono già un soccorritore formato, ma ho deciso di rifare il corso per rinfrescare le competenze acquisite. È un corso importante che dovrebbero fare tutti. Mi è già capitato di dover soccorrere qualcuno e la sensazione di poter aiutare è impagabile».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
primo soccorsoUniversità degli Studi di BresciaDai due mani al cuore
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...