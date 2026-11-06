Gussago, dal Comune 2 milioni per rilanciare il centro sportivo Corcione

Il campo da calcio a 11 del centro sportivo Corcione abbandonerà l’erba naturale (o quel poco che ne rimane) per lasciare spazio a un manto in erba sintetica. E anche la pista di atletica sarà completamente rifatta, passando dall’attuale fondo in asfalto a una superficie in tartan, il materiale specifico utilizzato per le attività atletiche.
Il progetto
Il Comune di Gussago ha approvato in giunta il progetto esecutivo dei due interventi, che comporteranno un investimento complessivo di circa due milioni di euro. Un passaggio importante per il principale impianto sportivo cittadino, che da tempo attendeva una riqualificazione. La questione delle strutture del Corcione era stata sollevata con particolare forza anche dal presidente del Gussago Calcio, Renzo Gaffurini, durante la presentazione della squadra avvenuta a settembre, quando aveva chiesto all’Amministrazione comunale di intervenire, soprattutto sul campo a 11.
Una richiesta alla quale il sindaco Giovanni Coccoli aveva dato attenzione, riconoscendo la necessità di mettere mano a un impianto che porta ormai i segni del tempo. «A fine stagione, se non sarà partito, verrò a metterci la faccia», aveva detto il primo cittadino in quell’occasione. L’obiettivo dichiarato è concludere le opere entro l’estate dello stesso anno. Il prossimo passaggio sarà la gara per l'affidamento dei lavori. L'avvio del cantiere è previsto tra febbraio e marzo 2027.
Una necessità
La scelta dell’erba sintetica risponde a un problema che si trascina da anni: il terreno in erba naturale non è mai riuscito a garantire un manto sufficientemente resistente all’intenso utilizzo, con difficoltà nella manutenzione e nella tenuta del fondo. Il nuovo campo permetterà di disporre di una superficie più adatta a sostenere i carichi di allenamenti e partite delle società sportive. L’altro intervento riguarda la pista di atletica, che ha quasi quarant’anni.
Non si tratterà soltanto di rifare la superficie: il tracciato verrà adeguato nelle dimensioni e nelle caratteristiche tecniche, così da renderlo omologabile e utilizzabile anche per le competizioni. Una necessità particolarmente sentita dalle realtà dell’atletica locale, i cui ragazzi oggi devono spostarsi negli impianti di altri Comuni per svolgere alcune attività. «Il Centro Corcione ha circa quarant’anni e necessita di interventi importanti – spiega il sindaco Giovanni Coccoli –. Abbiamo deciso di investire risorse significative su queste due strutture, che si trovano nella stessa area e viaggiano quindi insieme».
Un intervento che comporterà alcuni disagi: «Incontreremo le società sportive per organizzare lo spostamento temporaneo delle attività durante i lavori – conclude Coccoli –. Vogliamo consentire loro di ripartire, una volta terminati gli interventi, con una nuova stagione sportiva e strutture finalmente adeguate alle esigenze di chi le utilizza».