Gussago: è ufficialmente aperto il bando per gestire la piscina

È ufficialmente partita la gara per la nuova gestione della piscina intercomunale di via Staffoli. Il Comune di Gussago ha pubblicato il bando per l’affidamento in concessione dell’impianto natatorio, che comprende la progettazione, l’esecuzione dei lavori di riqualificazione, la gestione e la manutenzione della struttura per i prossimi 22 anni.
Le offerte dovranno essere presentate entro le 12 del 2 dicembre attraverso la piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia. Sul tavolo c’è un progetto di riqualificazione che prevede un investimento di circa 2 milioni di euro e diverse novità. Tra le più interessanti figura la realizzazione di uno Splash & Spray Park esterno, un’area acquatica dedicata ai bambini da zero a tre anni, con giochi d’acqua interattivi, piccoli scivoli e una zona a bassa profondità, da utilizzare sotto la supervisione degli adulti.
Cosa si potrà fare
Il progetto comprende anche la riqualificazione delle facciate, il recupero del rivestimento ligneo, il ripristino di alcune pavimentazioni e la realizzazione di una nuova bussola d’ingresso, pensata per migliorare il comfort e limitare le dispersioni energetiche. Sul fronte tecnologico sono previste tre unità di microcogenerazione, per produrre contemporaneamente energia elettrica e calore, e la realizzazione di un pozzo per l’approvvigionamento idrico autonomo, con l’obiettivo di contenere i costi di gestione.
Società in campo
La pubblicazione del bando arriva al termine di un iter articolato. Alla procedura di partenariato pubblico-privato avevano partecipato due soggetti: l’attuale gestore temporaneo Aquamore, attraverso Partecipazioni & Gestioni, e Gam Team. Le Amministrazioni di Gussago e Castegnato avevano giudicato maggiormente rispondente all’interesse pubblico la proposta di Gam, che è stata quindi posta a base della gara.
Questo non significa, tuttavia, che la società abbia già ottenuto la concessione: anche Aquamore potrà partecipare e sarà la procedura pubblica a individuare il futuro gestore. Resta aperta anche la questione della continuità del servizio.
I tempi
Come spiegato dal sindaco Giovanni Coccoli in uno degli ultimi Consigli comunali, l’attuale gestione di Aquamore è stata prorogata di un anno, così da garantire il tempo necessario per l’eventuale passaggio di consegne. Se a vincere sarà nuovamente Aquamore, l’attività potrà proseguire senza interruzioni. In caso di aggiudicazione a un nuovo gestore, potrebbe invece rendersi necessaria una chiusura tecnica. L’Amministrazione intende comunque inserire nel bando un limite massimo alla durata dell’eventuale sospensione del servizio.
La partita entra dunque nella fase decisiva: entro il 2 dicembre si conosceranno gli operatori interessati a concorrere per la gestione e la riqualificazione dell’impianto. Sarà poi la valutazione delle offerte a determinare chi si aggiudicherà la concessione ventiduennale e avrà il compito di dare attuazione al progetto