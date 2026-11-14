Gussago, addio a Bruno Marchina: anima di Ronco e «angelo» dei malati

Il sorriso riservato, ma generoso, prima della campanella scolastica. Un saluto, una parola gentile, la familiarità di un volto che per intere generazioni ha accompagnato la quotidianità di Ronco. La frazione piange Bruno Marchina che si è spento all'età di 86 anni, lasciando un vuoto profondo nella frazione di Gussago, dove per decenni è stato molto più di un semplice commerciante. Marchina era stato titolare della storica salumeria «Da Bianca e Bruno», negozio di alimentari. Dietro il bancone accoglieva ogni cliente con quel modo discreto e autentico che lo contraddistingueva.
Per tanti bambini il suo negozio era una tappa abituale prima di entrare a scuola; per gli adulti un luogo di quotidianità. Con il tempo, i clienti erano diventati una grande famiglia, oggi stretta attorno alla moglie Bianca, alle figlie Luisella e Andreina, alla nipote Maria, alla sorella Adele e a tutti i suoi cari.
Ma il ricordo di Bruno Marchina è legato anche ad un periodo particolarmente drammatico della comunità: quando il Covid aveva costretto intere famiglie all'isolamento, lui, nonostante avesse varcato la soglia degli ottant'anni, non aveva esitato a mettersi in movimento. A bordo della sua inconfondibile Ape Car gialla, raggiungeva le abitazioni dei malati e delle persone in quarantena per consegnare la spesa. Un piccolo «sottomarino giallo» nell’abisso della pandemia, che attraversava le giornate più buie dell'emergenza, portando aiuto concreto, vicinanza e un messaggio di speranza.
Nello sport
Il suo nome è legato anche alla nascita del Gruppo Sportivo Ronco, realtà che contribuì a fondare. In queste ore sono numerosi i messaggi di affetto e riconoscenza arrivati alla famiglia. «Per tutti noi non era solo il nostro negoziante di alimentari di fiducia, ma un vero e proprio punto di riferimento, un grande personaggio dal cuore generoso». Le figlie lo ricordano con gratitudine: «Ringraziamo il nostro papà. Ci ha aperto una strada, ci ha dato un'attività e ci ha insegnato la coerenza, la generosità con le persone in difficoltà, l'umiltà. Ci ha trasmesso una fede profonda».
I funerali si svolgeranno oggi sabato 14 novembre alle 15 nella parrocchia di San Zenone a Ronco di Gussago, partendo dalla Fondazione Richiedei. Al termine della cerimonia, il corteo proseguirà per il cimitero di Gussago.