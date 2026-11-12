Dalla Bassa fino alla Valtrompia: nasce la Greenway Mella Sud

Un corridoio verde sul fiume Mella, nella parte meridionale della provincia. È la Greenway Mella Sud, che nasce come naturale prosecuzione degli itinerari ciclabili Greenway Bovegno-Brescia e Pista ciclabile del Mella, che oggi accompagnano il corso del fiume dalla Val Trompia fino alla città di Brescia ed il suo attraversamento.
Tuttavia, una volta superato il limite urbano della città, questa continuità si interrompe proprio nel momento in cui il Mella prosegue il suo percorso naturale verso la pianura. Il progetto, Greenway Mella Sud, nasce quindi dall’esigenza di ricomporre questa frattura e di restituire unità all’intero corridoio fluviale fino al punto in cui le sue acque confluiscono nel fiume Oglio.
Illustrare il progetto
Il progetto verrà presentato venerdì alle 20.30 al Piccolo Teatro a Manerbio. L’apertura istituzionale della serata sarà affidata all’introduzione del sindaco Paolo Vittorielli. Seguiranno gli interventi di Paolo Fontana, Pierpaola Archini e Paolo Ungaro; seguiranno la presentazione del «Contratto di fiume», a cura dei consiglieri provinciali Caterina Lovo e Segio Aurora e del Laboratorio Fiume Mella, affidato a Dario Selleri. Durante la serata verranno approfonditi le attività di sensibilizzazione già messe in atto dal Laboratorio Fiume Mella e l’impegno sinergico delle amministrazioni dei Comuni rivieraschi.
Il percorso
Nel concreto il progetto prevede la realizzazione di una nuova infrastruttura ciclabile che, a partire dall’area di Roncadelle, segua, ove possibile, il corso del fiume Mella verso sud, attraversando il paesaggio agricolo della pianura bresciana fino a raggiungere il punto di confluenza con il fiume Oglio, in località Bocca Mella, nel territorio comunale di Seniga, dove si innesterà sulla rete ciclabile dell’Oglio. L’itinerario proseguirà quindi lungo il tracciato esistente fino a raggiungere il comune di Ostiano, assicurando la continuità del collegamento ciclabile tra i territori interessati e favorendo la fruizione sostenibile del paesaggio fluviale e rurale.
«Attraverso la realizzazione di questo nuovo tratto, il corridoio fluviale del Mella diventa così un itinerario continuo capace di mettere in relazione la valle, la città e la pianura, offrendo nuove opportunità di mobilità lenta, turismo sostenibile e valorizzazione del paesaggio. Completare la ciclovia del Mella significa dunque restituire continuità al fiume come infrastruttura naturale, paesaggistica e di mobilità lenta, trasformando il suo corso in una vera dorsale territoriale capace di collegare la valle, la città e la pianura fino alla grande rete fluviale del Fiume Oglio», sottolineano i promotori.