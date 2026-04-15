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﻿Cronaca

Uccise il marito, petizione per la grazia: «Al Quirinale a fine anno»

Andrea Cittadini
L’avvocato Anna De Mattei, legale di Raffaella Ragnoli, sostiene la raccolta firme online: «La gente sa chi è e che vita ha vissuto»
Raffaella Ragnoli con il suo avvocato Anna De Mattei - Foto © www.giornaledibrescia.it
Raffaella Ragnoli con il suo avvocato Anna De Mattei - Foto © www.giornaledibrescia.it
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«É un’iniziativa meritevole perché nasce dalla volontà delle tante persone che conoscono Raffaella». L’avvocato Anna De Mattei, legale di Raffaella Ragnoli, ha spostato la raccolta firme su change.org per proporre la richiesta di grazia al Capo dello Stato per la donna che a Nuvolento nel 2023 ha ucciso a coltellate, sotto gli occhi del figlio, il marito Romano Fagoni che per anni avrebbe fatto vivere un clima da incubo in casa. Le firme raccolte sono già più di mille.

La legale

«Entro fine anno possiamo pensare di avanzare formale richiesta di grazia parziale al Quirinale» annuncia la legale. «C’è un movimento incredibile attorno alla donna, c’è chi va a trovarla in carcere e lei ha mantenuto un rapporto stretto con i concittadini. La raccolta firme nasce dalla volontà di chi conosceva Raffaella prima dell’omicidio e di chi le è stato silenziosamente accanto e che magari si sta interrogando: avremmo potuto fare di più?». Raffaella Ragnoli, condannata prima all’ergastolo e poi a 18 anni in appello, è in carcere ormai da tre anni e sta aspettando di poter lavorare fuori da Verziano per poi farvi rientro a dormire. «Lei è a conoscenza dell’iniziativa e quando l’ha saputo si è commossa anche perché aveva in mente di fare la domanda di grazia» svela l’avvocato De Mattei.

«La grazia è l’estrema ratio di quei detenuti che non hanno nel Dna la capacità di delinquere, di chi si sente fuori posto in carcere. Il personale di Verziano racconta spesso che Raffaella non c’entra nulla con quel luogo. Ha sbagliato, nessuno dice che ha fatto bene ad uccidere il marito, ma – conclude l’avvocato – ci sta un atto di clemenza davanti ad una vita difficile alla quale è stata costretta».

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Omicidio FagoniRaffaella RagnoliSergio Mattarellapresidente della Repubblica
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