Ruby Bis, concessa la grazia a Nicole Minetti

Nicole Minetti, l'ex igienista dentale e Consigliera Regionale lombarda, condannata in via definitiva a 1 anno e un mese per peculato e a 2 anni e 10 mesi per induzione alla prostituzione nell'ambito del processo «Ruby bis» (le cosiddette cene eleganti), è stata graziata dal Presidente della Repubblica. Il provvedimento di grazia, giunto per motivi umanitari, è stato rilasciato nelle scorse settimane con il parere positivo del Ministro della Giustizia Nordio e quello del Procuratore Capo della Corte d'Appello. A scorpirlo, e ad annunciarlo in un post sui social, il conduttore di «Mi Manda Rai3», Federico Ruffo.

Fonti del Quirinale precisano che «la concessione dell'atto di clemenza – in favore del quale si è espresso il competente Procuratore generale della Corte d'appello in un ampio parere – si è fondata anche sulle gravi condizioni di salute di uno stretto familiare minore della Minetti che necessita di assistenza e cure particolari, presso ospedali altamente specializzati. La normativa a tutela dei dati sensibili dei minori non consente di rendere noti dettagli sulle condizioni di salute del minore».