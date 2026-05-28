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Torna la grandine nel Bresciano: colpiti il Garda e la Bassa

Si segnalano grandinate a Bagnolo Mella, Lonato e Montichiari. Interventi anche a Ghedi. Dopo il caldo torrido dei giorni scorsi, riecco il maltempo nella nostra provincia
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La grandine a Bagnolo Mella

Una nuova ondata di maltempo si sta abbattendo sul Bresciano. In queste ore si stanno registrando grandinate in diversi punti della provincia, in particolare nella zona tra la Bassa e il Garda: tra i Comuni colpiti ci sono Bagnolo Mella, Lonato e Montichiari. Interventi per rami divelti dalle forti raffiche di vento anche nella zona di Ghedi.

Precipitazioni che si stanno verificando dopo il caldo record dei giorni scorsi: non più tardi di ieri pomeriggio l’osservatorio dell’istituto Pastori, in viale Bornata, aveva rilevato una massima di +35,2°C. Un record assoluto, dal dopoguerra a oggi, per Brescia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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