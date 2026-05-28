Torna la grandine nel Bresciano: colpiti il Garda e la Bassa

Una nuova ondata di maltempo si sta abbattendo sul Bresciano. In queste ore si stanno registrando grandinate in diversi punti della provincia, in particolare nella zona tra la Bassa e il Garda: tra i Comuni colpiti ci sono Bagnolo Mella, Lonato e Montichiari. Interventi per rami divelti dalle forti raffiche di vento anche nella zona di Ghedi.