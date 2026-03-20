«Governare il bosco», il convegno per imparare a tutelare le foreste

Gestione forestale e sinergie territoriali saranno al centro del primo convegno promosso dall’associazione dei Consorzi forestali della Lombardia, in collaborazione con Unimont, Fiper e Federforeste. L’appuntamento è per il 27 marzo in Unimont a Edolo, con il titolo «Governare il bosco: sinergie e progettualità per la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale».

Sarà un momento di confronto tra tecnici, amministratori e istituzioni, con l’obiettivo di avviare un percorso formativo condiviso e rafforzare la rete tra i 27 consorzi lombardi. Al centro del dibattito le buone pratiche di gestione, le criticità del settore e le prospettive di sviluppo sostenibile.

«Il convegno rappresenta un momento fondamentale per la nostra associazione – sottolinea il presidente del sodalizio Gionatan Bonomelli –. Vogliamo promuovere una gestione forestale sostenibile e costruire una visione comune per il futuro del comparto».

Tra i principali relatori figurano l’assessore regionale Alessandro Beduschi, i presidenti di Coldiretti Ettore Prandini, di Federforeste Gianluca Barbacovi e di Ersaf Fabio Losio, protagonisti della tavola rotonda dedicata al ruolo delle istituzioni nello sviluppo forestale. Spazio anche agli operatori del settore con interventi tecnici su gestione, imprese boschive e filiera legno-energia.