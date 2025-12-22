Foreste, Regione Lombardia stanzia 30 milioni: 186 interventi finanziati

Quasi 30 milioni di euro per la tutela, la prevenzione e il ripristino del patrimonio forestale lombardo. È quanto stanziato da Regione Lombardia attraverso la misura SRD12 del Programma di Sviluppo Rurale, che finanzia interventi strategici a sostegno della protezione degli ecosistemi forestali e della capacità dei territori di rispondere ai rischi naturali e agli eventi climatici estremi. Lo annuncia l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi.

Per quanto riguarda il riparto territoriale dei finanziamenti Brescia conta 85 domande per 16,2 milioni di euro; Bergamo 19 domande finanziate per 2,6 milioni di euro; Como 11 domande per 1,5 milioni di euro; Lecco 16 domande per 1,9 milioni di euro; Milano 8 domande per 1,2 milioni di euro; Sondrio 29 domande per 3,9 milioni di euro; Varese 18 domande per 2,3 milioni di euro.

«Con questo stanziamento – sottolinea Beduschi – investiamo in modo concreto sulla sicurezza del territorio e sulla gestione attiva delle foreste, riconoscendone il ruolo ambientale, economico e di presidio delle aree rurali e montane». In Lombardia le foreste occupano circa 618mila ettari, pari a un quarto della superficie regionale.

La misura SRD12 è finalizzata a prevenire danni al patrimonio forestale, come quelli causati dal bostrico, a ripristinare le aree compromesse e a rafforzare le attività di monitoraggio e contrasto ai rischi, dal dissesto idrogeologico agli incendi boschivi, in un contesto sempre più segnato da fenomeni meteorologici estremi legati al cambiamento climatico.

Nel complesso il finanziamento ammesso ammonta a 29,7 milioni di euro, per un totale di 186 domande finanziate. Le risorse sostengono interventi diffusi sul territorio e coinvolgono diversi soggetti pubblici e istituzionali impegnati nella gestione forestale. In particolare, 53 domande riguardano enti pubblici, per un contributo complessivo superiore a 9,1 milioni di euro. Ai consorzi forestali sono destinati oltre 14,5 milioni di euro per 86 interventi, mentre alle imprese forestali e del settore vanno più di 6 milioni di euro, a fronte di 47 domande finanziate.

La distribuzione dei fondi

Nel dettaglio, oltre 18,4 milioni di euro sono destinati all’Azione SRD12.1 – Prevenzione dei danni alle foreste, articolata in tre principali tipologie di intervento: interventi selvicolturali per la prevenzione del dissesto e degli incendi boschivi, che rappresentano la quota più consistente delle risorse; realizzazione e miglioramento delle sistemazioni idraulico-forestali, fondamentali per la regimazione delle acque e la stabilità dei versanti; attività di monitoraggio, prevenzione e lotta antincendio a supporto della sorveglianza e della protezione del patrimonio boschivo.

A queste risorse si aggiungono oltre 11,3 milioni di euro destinati all’Azione SRD12.2 – Ripristino del potenziale forestale danneggiato, finalizzata al recupero delle aree colpite da calamità naturali o eventi estremi, garantendo la continuità delle funzioni ambientali e produttive delle foreste.

«Parliamo di risorse – conclude Beduschi – che si traducono in cantieri, opere e interventi concreti sui territori. Investire nelle foreste significa investire nella sicurezza dei cittadini, nella qualità dell’ambiente e nella capacità delle comunità locali di affrontare le sfide del cambiamento climatico. È una scelta di responsabilità verso le aree rurali e montane della Lombardia».

Il decreto è pubblicato sulla piattaforma Bandi e Servizi di Regione Lombardia.