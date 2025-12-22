Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaItalia e Estero

Foreste, Regione Lombardia stanzia 30 milioni: 186 interventi finanziati

Per quanto riguarda il riparto territoriale dei finanziamenti Brescia conta 85 domande per 16,2 milioni di euro
Allocate risorse per la prevenzione degli incendi boschivi - © www.giornaledibrescia.it
Allocate risorse per la prevenzione degli incendi boschivi - © www.giornaledibrescia.it
AA

Quasi 30 milioni di euro per la tutela, la prevenzione e il ripristino del patrimonio forestale lombardo. È quanto stanziato da Regione Lombardia attraverso la misura SRD12 del Programma di Sviluppo Rurale, che finanzia interventi strategici a sostegno della protezione degli ecosistemi forestali e della capacità dei territori di rispondere ai rischi naturali e agli eventi climatici estremi. Lo annuncia l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi.

Per quanto riguarda il riparto territoriale dei finanziamenti Brescia conta 85 domande per 16,2 milioni di euro; Bergamo 19 domande finanziate per 2,6 milioni di euro; Como 11 domande per 1,5 milioni di euro; Lecco 16 domande per 1,9 milioni di euro; Milano 8 domande per 1,2 milioni di euro; Sondrio 29 domande per 3,9 milioni di euro; Varese 18 domande per 2,3 milioni di euro.

«Con questo stanziamento – sottolinea Beduschi – investiamo in modo concreto sulla sicurezza del territorio e sulla gestione attiva delle foreste, riconoscendone il ruolo ambientale, economico e di presidio delle aree rurali e montane». In Lombardia le foreste occupano circa 618mila ettari, pari a un quarto della superficie regionale.

La misura SRD12 è finalizzata a prevenire danni al patrimonio forestale, come quelli causati dal bostrico, a ripristinare le aree compromesse e a rafforzare le attività di monitoraggio e contrasto ai rischi, dal dissesto idrogeologico agli incendi boschivi, in un contesto sempre più segnato da fenomeni meteorologici estremi legati al cambiamento climatico.

Nel complesso il finanziamento ammesso ammonta a 29,7 milioni di euro, per un totale di 186 domande finanziate. Le risorse sostengono interventi diffusi sul territorio e coinvolgono diversi soggetti pubblici e istituzionali impegnati nella gestione forestale. In particolare, 53 domande riguardano enti pubblici, per un contributo complessivo superiore a 9,1 milioni di euro. Ai consorzi forestali sono destinati oltre 14,5 milioni di euro per 86 interventi, mentre alle imprese forestali e del settore vanno più di 6 milioni di euro, a fronte di 47 domande finanziate.

La distribuzione dei fondi 

Nel dettaglio, oltre 18,4 milioni di euro sono destinati all’Azione SRD12.1 – Prevenzione dei danni alle foreste, articolata in tre principali tipologie di intervento: interventi selvicolturali per la prevenzione del dissesto e degli incendi boschivi, che rappresentano la quota più consistente delle risorse; realizzazione e miglioramento delle sistemazioni idraulico-forestali, fondamentali per la regimazione delle acque e la stabilità dei versanti; attività di monitoraggio, prevenzione e lotta antincendio a supporto della sorveglianza e della protezione del patrimonio boschivo.

A queste risorse si aggiungono oltre 11,3 milioni di euro destinati all’Azione SRD12.2 – Ripristino del potenziale forestale danneggiato, finalizzata al recupero delle aree colpite da calamità naturali o eventi estremi, garantendo la continuità delle funzioni ambientali e produttive delle foreste.

«Parliamo di risorse – conclude Beduschi – che si traducono in cantieri, opere e interventi concreti sui territori. Investire nelle foreste significa investire nella sicurezza dei cittadini, nella qualità dell’ambiente e nella capacità delle comunità locali di affrontare le sfide del cambiamento climatico. È una scelta di responsabilità verso le aree rurali e montane della Lombardia».

Il decreto è pubblicato sulla piattaforma Bandi e Servizi di Regione Lombardia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
patrimonio forestaleLombardiafondiBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario