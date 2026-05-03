Gli ultimi giorni di Zanardi, i funerali martedì a Padova
Nell'ultimo periodo le condizioni dell'atleta sarebbero state stabili, nonostante una febbre negli ultimi giorni, poi venerdì l’improvviso aggravamento
Alex Zanardi - Ansa © www.giornaledibrescia.it
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