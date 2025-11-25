Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Violenza sulle donne, nel 2025 calano i casi di maltrattamenti e stalking

Roberto Manieri
A dirlo sono i dati forniti dalla Questura, che in corso Zanardelli dove era presente con un stand ha anche distribuito la brochure «Questo non è amore»
Loading video...
Violenza sulle donne, più casi segnalati
AA

Nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne la Questura ha diffuso alcuni dati relativi al fenomeno. A fronte di 418 denunce di maltrattamento in famiglia nel 2025 (99 in città) e 193 atti persecutori (33 in città) il questore Sartori ha adottato 93 ammonimenti a fronte dei 55 del 2024 e dei 28 del 2023. Calano i maltrattamenti in famiglia dai 513 del 2024, mentre gli atti di stalking passano da 350 del 2024 agli attuali 193.

La brochure

E in Corso Zanardelli la Questura ha anche distribuito la brochure «Questo non è amore», realizzata dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato. L’iniziativa punta a informare, sensibilizzare e offrire aiuto alle vittime di violenza di genere (fisica, psicologica, verbale ed economica), incoraggiando la denuncia e l’emersione del sommerso.

Ci sono diversi strumenti di contrasto da adottarsi. Tra questi l'ammonimento del questore: misura preventiva per stalking, revenge porn e violenza domestica, attivabile su richiesta della vittima o d'ufficio. Applicabile anche il «Protocollo Zeus», percorso di recupero per uomini autori di violenza, in collaborazione con l’associazione «Il Cerchio degli Uomini».

Un supporto per vittime e testimoni (non sostituisce il 112 in caso di pericolo) è l'app «Youpol» oltre al numero d'emergenza 112. In Questura è stata poi allestita una stanza di ascolto protetto, intitolata a Monia Delpero, vittima di femminicidio, con operatori specializzati e il supporto dell’associazione Anima.

L’iniziativa «Questo non è amore» proseguirà in scuole, teatri e altri contesti della provincia, con l’hashtag #essercisempre, per mantenere alta l’attenzione sulla parità di genere e contrastare stereotipi e pregiudizi.

«Così la Polizia di Stato ribadisce il proprio impegno a proteggere le vittime e a offrire un percorso di uscita dalla violenza» ha spiegato Sartori, a, sottolineando che il primo passo – chiedere aiuto – «è spesso il più difficile, ma possibile grazie a una rete di sostegno istituzionale e associativo».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
violenza di genere25 novembre 2025questore
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario