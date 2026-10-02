Gioco d’azzardo, Polaveno maglia nera ma il paese è senza «macchinette»

Polaveno è in testa alla classifica, ma nei bar del paese non c’è nemmeno una slot machine. Il dato sul gioco d’azzardo assume così contorni particolari in un Comune dove le «macchinette» sono scomparse ormai da una decina d’anni. A pesare sono soprattutto le giocate online, accessibili da un cellulare, un tablet o un computer a qualsiasi ora del giorno e della notte. «Nei locali non abbiamo slot. C’erano fino a una decina di anni fa, poi sono sparite», spiega il sindaco Aristide Peli. Questo però non significa che a Polaveno non si giochi.
«C’è chi gioca a poker o utilizza altre piattaforme direttamente da casa». Una modalità che rende più complicato capire quanto il problema sia diffuso e quali conseguenze economiche possa avere sulle famiglie, perché manca quella visibilità che un tempo potevano avere le macchinette nei locali pubblici. «Ufficialmente ai Servizi sociali non abbiamo segnalazioni di situazioni problematiche legate al gioco d’azzardo e personalmente non conosco persone che abbiano manifestato apertamente una dipendenza», precisa il primo cittadino.
Qualche campanello d’allarme arriva però indirettamente: «Ci sono mamme che riferiscono di figli che giocano, ma è difficile capire quanto il problema sia esteso». Il tema è stato affrontato anche durante un incontro con il comandante della Compagnia dei carabinieri di Gardone Valtrompia, nel quale si è parlato, tra gli altri argomenti, dei rischi legati alle scommesse e alle diverse forme di azzardo. Sul fronte della prevenzione e dell’assistenza, inoltre, attraverso Civitas è disponibile uno sportello dedicato alla ludopatia, al quale possono rivolgersi le persone in difficoltà e le loro famiglie.
Il punto, per un piccolo Comune come Polaveno, è riuscire a leggere ciò che sta dietro ai numeri: non essendoci esercizi con slot e non risultando segnalazioni ai Servizi sociali, la spesa registrata dalle statistiche non trova un riscontro altrettanto evidente nella vita quotidiana del paese. «Dal punto di vista economico non vediamo situazioni di forte difficoltà riconducibili a questo problema» osserva Peli.