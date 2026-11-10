Ghedi, una scuola bottega nel plesso Tosoni per la formazione dei giovani

Dopo il trasloco dei bambini nel polo scolastico, il plesso Tosoni della vecchia scuola primaria è inutilizzato: c’è da decidere cosa farne. All’Amministrazione comunale è arrivata la richiesta di poter trasformare l’edificio in una scuola bottega. Lo confermano il sindaco Federico Casali e il suo vice Giovanni Cazzavacca: «Sono in corso contatti. Visto che si è liberato questo spazio, vogliamo dare a Ghedi un indirizzo che non ha e che, a nostro avviso, potrebbe interessare tanti ragazzi».
L’idea
Sarebbe un bel colpo, perché, nonostante sia uno dei Comuni più grandi della provincia, Ghedi non ha una scuola superiore tutta sua: si è sempre accontentato delle briciole. A Leno c’è il Capirola, a Manerbio il Pascal, a Montichiari il Don Milani, a Remedello il Bonsignori… A Ghedi niente. Almeno niente di suo: solo dépendance. Negli anni Settanta c’era il biennio dell’Itis, sezione staccata del Castelli di Brescia.
Siccome pativa una carenza di iscrizioni, l’Amministrazione comunale fece di tutto per mantenere il numero minimo di studenti: addirittura, per un intero anno scolastico tutti i giorni un pulmino del Comune andò a Castenedolo a prendere e riportare un solo studente. Non servì a nulla, perché la scuola chiuse: mantenerla costava troppo. Nacque anche il liceo, sempre come sezione staccata. Ancora oggi, i due indirizzi del Liceo (Scienze umane con indirizzo economico sociale e Scienze applicate) e il professionale (Servizio per la sanità e l’assistenza sociale) fanno riferimento al Capirola di Leno.
La scuola
La scuola bottega darebbe a Ghedi una scuola tutta sua. Non sarebbe solo una questione di orgoglio: è che, essendo strettamente legata al mondo del lavoro, una proposta di questo tipo potrebbe interessare gli studenti che, dopo tre anni dalla fine della terza media, hanno voglia (o necessità) di portare a casa uno stipendio.
Quanto ai possibili indirizzi, sindaco e vicesindaco hanno le idee chiare: «Intendiamo contattare gli artigiani e le industrie locali, così da puntare sulle qualifiche di cui hanno bisogno». Dunque, una realtà legata al territorio, capace di coglierne le esigenze e preparare persone specializzate che non faticano a trovare lavoro. Il sogno di tutte le scuole professionali.