«Dura lex, sed lex». A volte, però, il buonsenso riesce a bypassare la rigidità delle norme. Accade a Ghedi, dove, grazie alla collaborazione tra Comune, Ats e Istituto comprensivo, da domani gli studenti della scuola Media possono rientrare nella loro palestra, chiusa da gennaio a causa del radon. A Ghedi questo gas è una iattura, che ha costretto Ats a decretare l’extra omnes (fuori tutti) non solo dalla palestra, ma anche da altri edifici, come la sede della Banda e l’archivio comunale.
La vicenda
La soluzione al problema non è arrivata «deus ex machina», ma dopo un lungo lavoro. Quando l’emergenza si è materializzata, gli amministratori prima hanno studiato il problema (oramai sono diventati esperti, infatti sono stati chiamati a fare da relatori in convegni sull’argomento), poi sono passati alle contromisure.
La scorsa estate la palestra è stata risanata con carotature nel sottofondo della pavimentazione e posizionamento di un canale di esalazione per l’espulsione del gas. Una spesa da 130mila euro. Bene. La normativa, però, prevede che, dopo il risanamento, prima riutilizzare gli ambienti debba passare un anno. Siccome non era il caso di stare senza palestra per altri 10 mesi, sono entrati in gioco la collaborazione e il buonsenso.
«D’accordo con Ats e Ic – spiegano gli assessori Martino Pasini e Giovanni Cazzavacca – abbiamo posizionato un misuratore di radon, che funziona h 24. Prima di entrare in palestra i docenti controllano, e segnano su un registro (poi controllato da Ats), il livello del radon. La procedura si ripete a fine lezione. Lo stesso fanno le società sportive che utilizzano la struttura».
Se il misuratore non rileva superamenti dei limiti del gas, le lezioni procedono normalmente. Ma se anche ci fosse qualche picco, nessun dramma. «Con gli accorgimenti adottati siamo tranquilli – assicurano i due assessori –. Ma se per caso si registrasse un picco di radon in quantità eccessiva non chiuderemo tutto a tempo indeterminato, come a gennaio, ma solo per il tempo necessario ad abbassare i livelli del gas. Subito dopo la palestra tornerà agibile». «Ringraziamo Ats e Ic per la collaborazione – chiudono Pasini e Cazzavacca –. Ringraziamo pure il sindaco Federico Casali: tutto questo è possibile perché ha caricato su di sé la responsabilità di questa efficace strategia».