Come avevamo anticipato, nei 15.000 metri quadrati occupati dalla scuola elementare di Ghedi, che si è trasferita nel nuovo Polo scolastico, nascerà un grande parco urbano. Domanda: è possibile che, analogamente al Parco Tecnoinerti, che da anni sonnecchia a lato della Sp 668, tracciato ma non ancora finito, anche la realizzazione del parco urbano vada per le lunghe?
I progetti
No, perché per erogare il contributo di 2.180.000 euro (già utilizzati per il Polo scolastico), il Gse ha imposto tempi precisi: i vecchi edifici della ex scuola elementare devono essere abbattuti entro il 31 marzo 2027. Siccome i fabbricati da demolire sono 6 (4 plessi, più la casa del custode e un altro piccolo stabiotto), non c’è tempo da perdere. Infatti le ruspe entreranno in azione a breve.
«Cominciamo ad abbattere i due plessi di via Baracca – dicono gli assessori Giovanni Cazzavacca e Martino Pasini, che anche per conto del sindaco Federico Casali stanno seguendo la demolizione –. Poi toccherà all’ex direzione che si affaccia su via Garibaldi, alla palestra, quindi al resto».
Prato verde
Finito di demolire, prima di realizzare il prato verde e mettere a dimora nuove essenze che andranno ad affiancare gli alberi esistenti, a sud del complesso (dove c’è l’ex direzione della scuola) verrà realizzata una nuova recinzione, prolungamento della cinta esistente. In questo modo il parco sarà chiuso e protetto.
C’è un’altra questione, che merita d’essere raccontata.
A fronte dei 6 edifici che verranno abbattuti, 3 rimarranno: quello (appena ristrutturato) che ospita il Nido; quello (da ristrutturare) che potrebbe ospitare la scuola materna parrocchiale; infine il plesso Tosoni, che, come abbiamo riferito qualche settimana fa, è candidato ad ospitare una Scuola Bottega (anche se non mancano altre ipotesi: il Comune ha ricevuto molte richieste).
L’ipotesi
«Potrebbe essere - anticipano Cazzavacca e Pasini - che anche il Tosoni venga abbattuto, per poi essere ricostruito». Sembra assurdo, ma l’operazione ha una sua logica e una sua convenienza. È stato calcolato che, se si abbatte questo enorme plesso molto energivoro, il Gse potrebbe erogare da 1.700.000 a 1.940.000 euro. Soldi che verrebbero utilizzati per ricostruire un nuovo edificio non solo energeticamente autosufficiente, ma anche più adatto per l’utilizzo che si deciderà di farne. Insomma, la strada è ampiamente tracciata, non resta che attendere i prossimi passi edilizi e non solo.