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Ghedi, in moto contro trattore: il 35enne non è più in pericolo di vita

La prognosi resta riservata, ma l’intervento per risolvere il problema ai polmoni causato dall’impatto pare essere andato a buon fine
Il luogo dell'incidente e i soccorsi a Ghedi - © www.giornaledibrescia.it
Il luogo dell'incidente e i soccorsi a Ghedi - © www.giornaledibrescia.it

L’intervento dei soccorsi prima, e dei medici dopo, è andato a buon fine: il 35enne di Ghedi – che martedì 4 agosto in via Gandine in sella alla sua moto è finito contro un trattore sbucato all’improvviso da una traversa secondaria – se la caverà.

Al momento il giovane è ancora in prognosi riservata, ma non è più in pericolo di vita. L’intervento a cui l’hanno sottoposto i medici per risolvere il problema che l’impatto aveva causato ai polmoni è andato a buon fine. Ci vorrà un po’ di tempo, ma tutto dovrebbe risolversi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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incidente mototrattoreGhedi
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