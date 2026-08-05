Ghedi, in moto contro trattore: il 35enne non è più in pericolo di vita

L’intervento dei soccorsi prima, e dei medici dopo, è andato a buon fine: il 35enne di Ghedi – che martedì 4 agosto in via Gandine in sella alla sua moto è finito contro un trattore sbucato all’improvviso da una traversa secondaria – se la caverà.
Al momento il giovane è ancora in prognosi riservata, ma non è più in pericolo di vita. L’intervento a cui l’hanno sottoposto i medici per risolvere il problema che l’impatto aveva causato ai polmoni è andato a buon fine. Ci vorrà un po’ di tempo, ma tutto dovrebbe risolversi.