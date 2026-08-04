Ghedi, si schianta contro un trattore: grave un motociclista

Grave incidente nel pomeriggio, poco dopo le 17.30 in via Gandine, a sud di Ghedi. In sella ad una Benelli 600, un 35enne di Ghedi stava viaggiando in direzione del paese quando si è scontrato con un trattore.
La dinamica
Il pesante mezzo, che trainava un carro colmo di mais trinciato, è sbucato dalla Traversa Seconda. Le ruote anteriori del trattore, che non ha potuto evitare questa manovra perché a fianco della Traversa c’è la cascina Parrucchetto che impedisce la visuale, sono uscite su via Gandine. Il motociclista non ha potuto evitarle: ha toccato il trattore ed è finito nel fosso che corre lungo via Gandine.
Per i rilievi è intervenuta la Polizia locale, coadiuvata dai carabinieri di Ghedi.
Sul posto un’ambulanza della Cri di Ghedi, un’auto medica e l’eliambulanza, che ha portato il giovane all’ospedale. Al momento la prognosi per il 35enne è riservata.