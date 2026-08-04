Ghedi, si schianta contro un trattore: grave un motociclista

Il centauro non ha potuto evitare il mezzo agricolo che è uscito da una strada laterale. La moto ha terminato la sua corsa in un fosso

Gianantonio Frosio 04 agosto 2026 1 ' di lettura

Fotogallery 4 foto Il luogo dell'incidente e i soccorsi a Ghedi Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti incidenteincidente motoGhediGhedi Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...