Prima un malore improvviso, quasi sicuramente un infarto. Poi la perdita del controllo dell’auto e il conseguente il salto di corsia. Infine lo scontro, sul marciapiede opposto, con un muro di cinta e una centralina per la distribuzione dell’energia elettrica. È la sequenza degli ultimi istanti di vita di Omar Zilioli, classe 1977, residente a Ghedi in via Curvane, dove viveva insieme con la mamma Ines. Ieri verso le 12.30, in via Cavour, Omar ha perso la vita mentre era alla guida della sua minicar grigia.
La vicenda
«Come altre volte – ci ha detto una parente – stava aspettando il ritorno della nipote da scuola. Probabilmente era andato al bar oppure stava ingannando l’attesa con un giretto in auto. Non è più tornato». Omar arrivava da piazza Roma, che dista un centinaio di metri o poco più. Mentre procedeva verso est, poco prima della rotonda il 49enne ha avuto un malore e ha perso il controllo dell’auto.
Il mezzo prima ha attraversato la strada, poi è salito sul marciapiede della corsia opposta per finire la corsa contro un muro e una piccola centralina che distribuisce la corrente elettrica alle case della zona, molte delle quali sono rimaste senza energia.
Il dolore
«Ero in casa e stavo guardando la televisione – dice un uomo che abita nel condominio all’angolo tra via Cavour e via I Maggio, in pratica a due passi dal luogo dell’incidente –. Ho sentito un botto e subito è andata via la corrente. Sono uscito per vedere cosa fosse accaduto e ho visto l’auto contro la centralina proprio davanti a casa mia».
In poco tempo sono arrivati un’ambulanza della Croce rossa di Ghedi, un’auto medica, i carabinieri, i Vigili del fuoco di Brescia e anche un’auto della Polizia. I sanitari hanno fatto di tutto per salvare il povero Omar, compreso il massaggio cardiaco.
Tutti i tentativi si sono rivelati vani, perché non c’è stato niente da fare. Omar è rimasto lì, sull’asfalto, coperto da un telo, vittima dello schianto e del malore che gli ha fatto perdere il controllo del veicolo. In poco tempo sul luogo dell’incidente si è radunata tanta gente: tutti increduli e molto dispiaciuti, perché in paese Omar era conosciuto e benvoluto. Sono arrivati anche i parenti, compreso la mamma, sotto shock per la perdita del figlio.