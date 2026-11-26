Ghedi, si sente male in auto e finisce contro un muro: muore a 49 anni
L’incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno in via Cavour. Per l’uomo, residente in paese, non c’è stato nulla da fare. La vittima è Omar Zilioli
Gianantonio Frosio
Omar Zilioli aveva 49 anni
Si è sentito male alla guida della sua auto ed è finito contro un muretto nel centro di Ghedi. Per il conducente, Omar Zilioli – 49enne del paese che viveva con la madre e la sorella –, non c’è stato nulla da fare: è morto sul posto.
L’incidente è avvenuto oggi, giovedì 26 novembre, poco dopo mezzogiorno nella centralissima via Cavour. Sul posto, oltre al personale del 118 e alle Forze dell’ordine, sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, visto che l’auto è finita contro una piccola cabina della corrente. Stando alle prime informazioni, a causare la morte dell’uomo non sarebbe stato l’impatto – non particolarmente violento – ma il malore accusato al volante.