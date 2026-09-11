Ghedi, dalla passione al set: il corto degli studenti arriva al cinema

Con quella faccia da bravo ragazzo che ricorda Kimi Antonelli, Pietro Guarneri, 16 anni, è l’emblema dei tanti giovani che stanno agli antipodi rispetto ai «choosy» messi all’indice dall’ex ministra Elsa Fornero. Accusati di essere apatici, buoni a nulla o, comunque, buoni solo a chattare sui social, i ragazzi di oggi si riscattano grazie a persone come Pietro che, insieme ad Arianna Magri, sua compagna di classe (frequentano la IV al Liceo scientifico di Montichiari), ha ideato e diretto «Spigoli», un cortometraggio che verrà proiettato gratuitamente domani alle 20.45 al Centro giovanile in via Mulino di Mezzo, a Montichiari (replica sabato 19 settembre, sempre alle 20.45, al Teatro Gabbiano, in via Lapapasini a Ghedi).
L’opera
«Il teatro mi ha sempre affascinato – racconta Pietro –. Alle elementari ho seguito i corsi del maestro Lino Trentini e ho continuato alle medie. Ho anche lavorato con Angelo Facchetti del Teatro Telaio». Dunque, in principio fu il teatro. Poi, complice il Liceo di Montichiari, il colpo di fulmine per la macchina da presa: «Tra le materie di studio abbiamo Progetto, disciplina, con tanto di voto finale, che si articola su sport, cinema e ambiente».
Siccome il cuore di Pietro e Arianna batte per il cinema, «dopo la teoria siamo passati alla pratica: con l’aiuto degli insegnanti, soprattutto Luca Gardumi, l’anno scorso abbiamo realizzato il film “Dead-End”. L’esperienza ci è piaciuta, quindi, con un briciolo di autonomia in più, ecco «Spigoli». Il cortometraggio narra di un architetto che, non riuscendo a realizzare i propri sogni, trova un’occasione nell’inaspettata amicizia di uno studente raccomandato».
Per quanto «corto», un film costa. Arianna e Pietro hanno risolto il problema reclutando (naturalmente a titolo gratuito) i loro compagni di classe. Questa la divisione dei compiti: sceneggiatura Arianna Magri e Melissa Gozzoli; attori Eleonora Fregoni, Francesco Longo, Matteo de Silvi e Alessia Arpini; fonici Lorenzo Bacci e Nada El Habib; direttrici della fotografia Paola Valenti e Bianca Corsini; best boys Letizia Di Muro, Ludovica Puleo, Nicola Bonazza; segretaria di edizione Giorgia Longo. La colonna sonora è di Nicola Chironna, Matteo De Silvi e Nicole Gozzoli, il mixaggio di Andrea Perini, il montaggio di Pietro Guarneri.