Ghedi: al Centro di raccolta rifiuti nuova vita per gli oggetti scartati

Per convinzione, ma anche perché il potere d’acquisto dei nostri soldi è in caduta libera, molti guardano all’usato: «riciclo ergo sum» , in un processo che unisce l’etica del recupero al pensiero filosofico, trasformando il consumo in un ciclo virtuoso. Va di moda l’upcyciling (riciclo creativo), capace di trasformare materiali di scarto e oggetti usati in nuovi prodotti.

E se funzionasse anche con i rifiuti ? Cioè: se riciclassimo gli oggetti portati in discarica ? Ci guadagnerebbero tutti: i vecchi proprietari si sbarazzerebbero di arnesi che stanno tra i piedi e i nuovi li prenderebbero gratis . Con i ringraziamenti dell’ambiente.

Dentro al centro di raccolta rifiuti

È l’idea base del «Servizio di riuso», che verrà sviluppato non appena saranno terminati i lavori del Centro raccolta rifiuti di via Artigianale: lavori che, iniziati a maggio, devono finire entro giugno, pena l’esclusione dai contributi Pnrr. Frutto della collaborazione tra Comune e Cbbo, l’intervento costa oltre 811.00 euro, utilizzati per un corposo restyling del Centro raccolta, che sarà più efficiente e amico dell’ambiente: nuova recinzione, nuova tettoia con impianto fotovoltaico, rampa per l’accesso allo smaltimento dei rifiuti, compattatori, macchinari per il trattamento e la sistemazione dei rifiuti.

Il progetto

E poi il Servizio di riuso: «Al Centro raccolta – spiega il sindaco Federico Casali – capita spesso di trovare oggetti che potrebbero essere riciclati: biciclette, mobili, vestiti e arnesi vari che, con una sistematina, sarebbero pronti per andare gratuitamente nelle mani di nuovi proprietari. Ci piacerebbe che il Centro di raccolta rifiuti si caratterizzasse per la presenza del Servizio di riuso, che, grazie alla collaborazione col Cbbo, muoverà i primi passi quando la ristrutturazione sarà ultimata. Sarà un punto di valutazione, separazione e distribuzione di oggetti da riciclare».

D’accordo Francesco Arcaro, presidente del Cbbo: «Poter contare su un Centro di raccolta rinnovato ed efficiente è molto importante: il lavoro potrà crescere sotto il profilo dell’efficienza, inoltre faremo un passo avanti verso una filosofia attenta all’ambiente e al suo rispetto, che costituisce uno dei cardini della nostra azienda».