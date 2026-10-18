GdB+ dà voce ai suoi lettori: ora i commenti sugli articoli

Una comunità che cresce. Crescono gli iscritti, crescono i servizi e crescono anche le possibilità di condivisione. Per gli abbonati a GdB+, ora c’è una nuova importante funzione: i commenti agli articoli pubblicati sul sito web del Giornale di Brescia. Da oggi dunque l’abbonamento a GdB+ non solo sblocca i contenuti premium digitali di app e sito, ma consente anche di entrare in contatto diretto con la redazione e far parte di una voce collettiva che vive insieme il territorio.
Senso di comunità
Navigando sul sito del Giornale di Brescia sarà dunque possibile per chi è abbonato lasciare il proprio contributo in coda a una selezione di articoli, per far vivere le notizie anche dopo la loro pubblicazione. In redazione siamo convinti che fare informazione serva a costruire e rafforzare la comunità, per questo aprire un dialogo con e tra i lettori è un obiettivo a cui puntavamo da tempo. Miriamo a uno scambio di idee che sia un confronto democratico e vogliamo ospitarlo in un contesto civile e in un ambiente pulito, che si distingua dal vociare spesso confuso della piazza social.
Per questa ragione, in una prima fase di sperimentazione, apriremo i commenti solo in una selezione quotidiana di notizie: vogliamo dedicare alla loro moderazione la massima attenzione, facendo con i lettori un patto di fiducia. L’obiettivo è educarci a un dibattito che rispetti i valori del manifesto del nostro giornale, fondato sulla libertà di pensiero ma sempre associata al rispetto di chi incontriamo, seppur solo virtualmente. Una volta costruito un modello di moderazione che non censuri ma alimenti uno scambio virtuoso, miriamo ad aprire i commenti sotto ogni articolo prodotto dalla nostra redazione.
Per la gestione efficiente di questa delicata attività di community management, è confermata l’intesa con Socialbeat, che dal 2017 affianca la redazione del GdB con la sua piattaforma basata su intelligenza artificiale. Questo non significa che i commenti saranno moderati dall’AI, ma saranno aggregati in un unico sistema che consente ai giornalisti di tenere monitorati contemporaneamente tutti i contributi provenienti non solo dal sito web, ma anche dai social del GdB.
Commentare gli articoli su giornaledibrescia.it è solo uno dei tanti modi di relazionarsi tra lettori e con la redazione. Oltre agli account ufficiali di Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube, ci sono anche i canali Telegram e WhatsApp, oltre alle lettere al direttore che trovano spazio ogni giorno su carta e digital. Ci sono poi gli incontri in sala Libretti, i caffè con il direttore e le attività speciali come le visite al nostro centro stampa.