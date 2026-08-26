A Gardone la farmacia torna al solito posto, ma tutta nuova

La farmacia comunale di Gardone Valtrompia si prepara a tornare nella sede di via Matteotti con spazi più ampi, impianti rinnovati e una diversa organizzazione dei servizi. Dopo i mesi trascorsi nei locali provvisori della galleria commerciale «Le Torri» si avvicina sempre più il taglio del nastro, che è fissato per lunedì 14 settembre alle 14. Sarà l’occasione per mostrare ai cittadini il risultato dell’intervento di riqualificazione condotto da Asf srl negli ambienti che da decenni ospitano questo presidio sanitario.
Moderna e funzionale
Il cantiere non ha comportato la sospensione dell’attività: per garantire la continuità del servizio, la farmacia è stata trasferita temporaneamente a poche decine di metri dalla propria sede, limitando così gli spostamenti per gli utenti.
«Procedono spediti i lavori di riqualificazione della nostra farmacia comunale – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Fabio Mutti –. Il disagio di questi mesi sarà presto ripagato da ambienti più confortevoli, moderni e funzionali, da nuovi impianti ad alta efficienza e a risparmio energetico e da un nuovo assetto, pensato per migliorare l’accoglienza e il servizio ai cittadini, ma anche per offrire al personale spazi di lavoro più adeguati. È un intervento importante per rendere la farmacia più efficiente e al passo con le esigenze della comunità e di chi ogni giorno vi lavora».
Sempre più di servizio
La riqualificazione si inserisce nel percorso di ammodernamento delle farmacie comunali gestite da Asf e accompagna la trasformazione di queste strutture in punti sanitari di prossimità. Non soltanto luoghi per la distribuzione dei medicinali, dunque, ma sportelli ai quali rivolgersi anche per una serie di prestazioni. Nella sede rinnovata troveranno posto ambienti meglio organizzati per l’assistenza e la consulenza. Accanto alla tradizionale attività al banco continueranno a essere disponibili la prenotazione di visite ed esami, i controlli della pressione e della saturazione, gli screening e le analisi di prima istanza. A questi si aggiunge il supporto ai cittadini nell’utilizzo dei servizi sanitari digitali.
La farmacia di Gardone ha alle spalle oltre settant’anni di storia: istituita dal Comune nel 1955, è entrata a far parte di Asf srl nel 2003. La riapertura segnerà quindi un nuovo passaggio per una realtà radicata nella vita cittadina, chiamata a conservare la propria funzione e, nello stesso tempo, a rispondere a bisogni sanitari cambiati. Terminata la parentesi nella galleria «Le Torri», i cittadini ritroveranno così la farmacia nel consueto punto di via Matteotti ma con una veste e una distribuzione interna completamente nuove.