Nel centro storico di Gardone Valtrompia ha aperto un nuovo negozio

La riapertura di una vetrina nel cuore del centro storico vale più del taglio del nastro in sé e per sé. A Gardone Valtrompia l’inaugurazione, lo scorso 3 luglio, del nuovo punto vendita del Caseificio Richiedei di Pezzaze, nei locali dell’ex macelleria Ratto con la storica insegna degli anni Trenta, è stata letta dall’Amministrazione comunale come un segnale di fiducia verso il commercio di prossimità e la capacità del centro di tornare attrattivo.
Un’attività che, dopo la presenza ai mercatini natalizi e alle iniziative della «Via del gusto», ha deciso di scommettere su un punto vendita stabile, aperto quattro mattine alla settimana, con una concessione sperimentale di sei mesi per la vendita al dettaglio di prodotti a chilometro zero.
Il dato
«È una notizia molto positiva – osserva il sindaco Giuliano Brunori –. Significa che c’è ancora chi crede nel nostro centro storico e decide di investirvi. Ogni nuova apertura rappresenta un tassello importante per riportare vita nelle nostre piazze». Un’impressione confermata anche dai numeri.
Dopo anni di sostanziale stabilità, nel primo semestre 2026 gli esercizi di vicinato presenti sul territorio comunale sono saliti a 128, uno in più rispetto al 2025 e cinque in più rispetto al 2023. A crescere sono soprattutto le attività non alimentari, mentre il numero complessivo delle attività commerciali resta stabile a quota 157. Un quadro che racconta un tessuto economico capace di mantenersi solido, pur in un contesto in cui il commercio di prossimità continua a confrontarsi con difficoltà diffuse.
Un nuovo presidio
«Ogni nuova apertura è motivo di soddisfazione – aggiunge la consigliera Donatella Cerlini -. Dietro un negozio ci sono persone che scelgono di investire sul territorio e contribuiscono a rendere il centro più vivo e frequentato». Il nuovo punto vendita, collocato nella parte alta di piazza Garibaldi, va proprio in questa direzione: offrire un presidio commerciale in più, valorizzando le produzioni locali e riportando movimento in una delle aree più caratteristiche del paese. All’inaugurazione erano presenti, oltre al sindaco Brunori, il presidente della Commissione Agricoltura di Regione Lombardia Floriano Massardi, il consigliere comunale delegato al commercio Flavio Cottali e l’assessora Milena Bonsi.