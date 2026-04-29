Quattro piccoli market aprono nelle frazioni di Casto
Sono stati inaugurati oggi quattro punti vendita Margherita Conad a Casto, Briale, Malpaga e Alone. Servizi di prossimità per le piccole comunità montane
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Quattro nuovi supermercati di prossimità nelle frazioni di Casto
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