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Quattro piccoli market aprono nelle frazioni di Casto

Sono stati inaugurati oggi quattro punti vendita Margherita Conad a Casto, Briale, Malpaga e Alone. Servizi di prossimità per le piccole comunità montane
Quattro nuovi supermercati di prossimità nelle frazioni di Casto
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Quattro nuovi supermercati di prossimità nelle frazioni di Casto

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