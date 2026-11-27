Una stanza per l’accessibilità e l’inclusione nel cuore di Gardaland. Sabato 5 dicembre, in occasione dell’inizio di Gardaland Magic Winter, aprirà ufficialmente la «Gardaland Sensory Room», uno spazio progettato per accogliere gli ospiti con disabilità cognitive e specifiche esigenze sensoriali: si tratta della seconda struttura di questo tipo in Italia nel settore.
L’ambiente
L’obiettivo è offrire un ambiente protetto e accogliente in cui concedersi una pausa dagli stimoli del parco divertimenti, ritrovare calma ed equilibrio e proseguire l’esperienza nel rispetto delle proprie esigenze. Realizzata in collaborazione con Gattuso Contract, la Sensory Room presenta un’ambientazione ispirata al mondo marino, con installazioni studiate per favorire il comfort e il benessere sensoriale. Tra queste figurano un tubo a bolle colorate, una piscina di palline trasparenti, piastrelle gel illuminate, una pedana vibroacustica e specchi a bolle. Ogni ospite può scegliere liberamente come interagire con gli elementi presenti, seguendo i propri ritmi e le proprie sensibilità.
«Il divertimento deve essere un’opportunità aperta a tutti», sottolinea Daniela Bricola, vicepresidente di Gardaland Resort, evidenziando l’importanza di intervenire anche sulle barriere meno visibili attraverso soluzioni concrete. «Per questo ci auguriamo che iniziative come questa possano contribuire a sensibilizzare anche altre realtà del mondo dell'intrattenimento, affinché l’accessibilità diventi un'attenzione sempre più diffusa e concreta. È un impegno che Gardaland porta avanti da anni e che continuerà a guidare le nostre scelte anche in futuro». All’iniziativa ha espresso il proprio sostegno anche Paola Roma, assessore della Regione del Veneto, richiamando il valore dell’Universal Design e della progettazione di ambienti capaci di garantire pari opportunità di partecipazione.