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Furti durante sopralluoghi: arrestati e in carcere due carabinieri

Le indagini erano partite dai loro colleghi: i militari avrebbero rubato preziosi durante il servizio nella zona di Desenzano del Garda
Andrea Cittadini

Andrea Cittadini

Vicecaporedattore

Due carabinieri, immagine simbolica - foto Facebook
Due carabinieri, immagine simbolica - foto Facebook

Sono finiti in carcere i due carabinieri coinvolti nell’inchiesta sui presunti furti di gioielli durante il servizio nella zona di Desenzano del Garda. I militari, Alessandro Zanetti e Valentino Stia, già denunciati nelle scorse settimane, sono stati arrestati nell’ambito dell’indagine che ipotizza una serie di furti di preziosi durante un sopralluogo. Nei giorni scorsi era stata la pm Claudia Moregola a chiedere l’arresto dei due militari. Erano stati gli stessi colleghi carabinieri a far partire le indagini.

Nell’inchiesta è coinvolta anche la fidanzata di uno dei militari, che avrebbe avuto una parte nella rivendita della refurtiva ai compro oro. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire i singoli episodi e definire le responsabilità di ciascuno. I due carabinieri si trovano ora in carcere, in attesa degli sviluppi giudiziari.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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