Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaGDB+Garda

Furti in servizio, carabinieri dai «compro oro» con l’aiuto delle mogli

I due militari della Compagnia di Desenzano avrebbero sottratto gioielli durante i sopralluoghi nelle abitazioni private. Una ventina gli episodi contestati
Andrea Cittadini

Andrea Cittadini

Vicecaporedattore

I due sono accusati di aver rivenduto gioielli rubati
I due sono accusati di aver rivenduto gioielli rubati

I gioielli sottratti dalle abitazioni private sarebbero stati rivenduti ai compro oro, anche con l'aiuto delle mogli. Emergono nuovi dettagli sull'inchiesta che coinvolge due carabinieri della Compagnia di Desenzano, indagati per una serie di furti che sarebbero stati commessi durante il servizio.

Secondo quanto ricostruito, i due militari, entrambi con il grado di carabiniere semplice, avrebbero approfittato dei sopralluoghi nelle case per impossessarsi di oggetti preziosi. La refurtiva sarebbe poi stata rivenduta attraverso i negozi specializzati nell'acquisto di oro usato, con la collaborazione delle rispettive mogli.

Le indagini

Una ventina gli episodi contestati ai due carabinieri, che nei giorni scorsi sono stati sottoposti a perquisizione su disposizione del pubblico ministero Claudia Moregola, titolare dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Brescia.

Le indagini sono partite dagli accertamenti condotti dagli stessi colleghi dei due militari, che nel frattempo sono stati sospesi dall'Arma.

Resta ora da chiarire l'esatto ruolo delle mogli nella presunta vendita dei preziosi e da ricostruire la destinazione della refurtiva. Le responsabilità delle persone coinvolte sono ancora oggetto di accertamento.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
carabinierifurtigioielliDesenzano del Garda

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
Una data speciale, da ricordare con la prima pagina del GdBUna data speciale, da ricordare con la prima pagina del GdB

Dall’archivio storico, disponibile dal 27 aprile 1945 a oggi

SCOPRI DI PIÙ
SponsorizzatoNumerica Sales Academy 2026: dalla formazione al mondo del lavoroNumerica Sales Academy 2026: dalla formazione al mondo del lavoro

Torna il percorso gratuito dedicato a neodiplomati e neolaureati: oltre 20 ore di formazione, role play, coaching e incontri con aziende alla ricerca di nuovi talenti

"La Repubblica di tutti""La Repubblica di tutti"

La costituzione come bussola

Scopri di più