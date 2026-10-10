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«Furti mentre erano in servizio»: indagati due carabinieri a Desenzano

I due militari, entrambi sospesi, sono stati sottoposti a perquisizione. Contestati una ventina di episodi
Carabinieri - Foto © www.giornaledibrescia.it
Carabinieri - Foto © www.giornaledibrescia.it

Due carabinieri della Compagnia di Desenzano del Garda sono indagati dalla Procura di Brescia con l'accusa di aver commesso furti durante il servizio. I due militari, entrambi sospesi, sono stati sottoposti a perquisizioni giovedì scorso, nell'ambito di un'indagine partita dagli accertamenti condotti dagli stessi colleghi.

Secondo quanto ricostruito dal quotidiano locale Bresciaoggi che ne ha dato notizia, i due militari avrebbero commesso furti durante controlli e sopralluoghi. Una ventina gli episodi contestati, che sarebbero avvenuti nella zona in cui i militari prestavano servizio. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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