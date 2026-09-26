Fucile sul treno Brescia-Milano: scatta l’allarme, ma è tutto regolare

Il convoglio è stato fermato a Rovato. I carabinieri hanno verificato che l’uomo era diretto a una gara con un fucile Beretta regolarmente smontato

26 settembre 2026 1 ' di lettura

I controlli eseguiti dai carabinieri hanno confermato che era tutto regolare Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti trenofucilecarabinieriRovatoMilanoBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...