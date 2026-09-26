Fucile sul treno Brescia-Milano: scatta l’allarme, ma è tutto regolare

La segnalazione era di quelle destinate a far scattare immediatamente l’allarme: un uomo con un’arma a bordo di un treno diretto da Brescia a Milano. Il convoglio è stato così fermato alla stazione di Rovato, dove sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Chiari e gli agenti della Polizia locale.
È successo ieri, intorno alle 17.15. La presenza dell’uomo e soprattutto di una custodia per armi avevano messo in allarme i passeggeri a bordo e fatto partire la segnalazione. Alla stazione di Rovato sono quindi scattati gli accertamenti.
Il controllo
I carabinieri hanno individuato il passeggero, un cittadino di nazionalità indiana, e controllato la custodia Beretta che aveva con sé, all’interno della quale era sistemato un fucile. È bastato poco per chiarire che non c'era alcun pericolo.
L'uomo era infatti uno sportivo e stava viaggiando per raggiungere una gara. Nella custodia trasportava un fucile Beretta sovrapposto, regolarmente detenuto e smontato. Dai controlli dei carabinieri è risultato tutto in regola.
L'allarme è quindi rientrato senza conseguenze, ma l'episodio, oltre ad aver creato preoccupazione tra i passeggeri, ha avuto anche conseguenze sulla circolazione ferroviaria, dal momento che il convoglio è stato fermato per svolgere le verifiche del caso.