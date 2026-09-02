Entro l'estate 2027 da Brescia passerà un Frecciarossa per Monaco

La «Metropolitana d'Europa» immaginata e voluta da Ferrovie dello Stato compie un nuovo passo avanti. Trenitalia ha dato il via alle corse prova dei Frecciarossa – appositamente predisposti e dotati della necessaria strumentazione – in Germania e Austria, nell'ambito della collaborazione con le ferrovie tedesche Deutsche Bahn e austriache Öbb. Entro l'estate del prossimo anno partiranno i primi collegamenti tra Milano e Monaco di Baviera e tra Roma e Monaco di Baviera, e la stazione di Brescia sarà una fermata intermedia.
Mobilità europea
Dopo Francia e Spagna, e con l'obiettivo di arrivare anche nel Regno Unito passando sotto la Manica entro il 2029, la rete del treno simbolo di Fs si allunga dunque anche nel centro dell'Europa. Nella prima fase i collegamenti saranno quattro e passeranno lungo la direttrice di Verona: da Milano a Monaco il Frecciarossa impiegherà circa sei ore e mezza, con fermate intermedie a Brescia, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck; da Roma a Monaco il tempo di viaggio sarà invece di circa otto ore e mezza, con stop a Firenze, Bologna, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck.
L'apertura del Tunnel di Base del Brennero ridurrà i tempi di viaggio di circa un'ora e, da dicembre 2028, l'offerta completa salirà a dieci collegamenti tra l'Italia e la Germania che copriranno le tratte tra Milano, Roma e Monaco di Baviera e saranno estesi a Napoli e Berlino. L'ambizione del gruppo Fs, spiegata dall'amministratore delegato Gianpiero Strisciuglio, è di rendere il treno «il mezzo di riferimento per la mobilità europea».
«Grazie alla collaborazione con Deutsche Bahn e Öbb, andiamo verso la realizzazione della Metropolitana d'Europa ad Alta Velocità», spiega. Il Frecciarossa continua così «il suo percorso di crescita internazionale, portando all'estero l'eccellenza tecnologica e industriale del gruppo Fs e contribuendo allo sviluppo di una rete ferroviaria europea sempre più integrata».