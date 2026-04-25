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Le Frecce Tricolori nei cieli di Gardone per i 500 anni di Beretta

La Pattuglia acrobatica nazionale attesa il 18 settembre in Valtrompia per celebrare con un sorvolo lo storico traguardo dell’azienda armiera
Le Frecce Tricolori - Foto © www.giornaledibrescia.it
Le Frecce Tricolori - Foto © www.giornaledibrescia.it
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Il 18 settembre nei cieli sopra Gardone Valtompia è atteso il sorvolo della Pattuglia acrobatica nazionale dell’Aeronautica militare, le celebri Frecce Tricolori, nell’ambito delle celebrazioni per i 500 anni di attività di Fabbrica d’Armi Pietro Beretta..

L’evento si inserisce nel programma predisposto per il cinquecentenario dell’azienda armiera gardonese e rappresenta uno degli appuntamenti centrali del calendario celebrativo. La presenza delle Frecce Tricolori assume un valore istituzionale e simbolico, legato al riconoscimento di un traguardo industriale di rilievo internazionale.

La famiglia Beretta
La famiglia Beretta

L’esibizione aerea si svolgerà perciò nei cieli sopra Gardone, dove è atteso un sorvolo acrobatico. Sono in corso di definizione gli aspetti organizzativi e logistici legati all’evento, inclusi piano sicurezza, gestione dell’afflusso di pubblico, viabilità e aree di osservazione.

A Desenzano

Confermato, secondo il calendario ufficiale delle Frecce Tricolori pubblicato sul sito dell’Aeronautica militare, anche l’esibizione all’air show di Desenzano il 5 settembre.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Frecce TricoloriBerettaFabbrica D'Armi Pietro BerettaGardone Valtrompia
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