Beretta, per celebrare i 500 anni verrà coniata una moneta d’argento

Sarà emessa il 16 settembre in 7.000 pezzi dal Ministero dell’economia e delle finanze e realizzata dalla Zecca dello Stato
La moneta in argento che celebra i 500 anni della Beretta
Il Ministero dell’economia e delle finanze emetterà una moneta per celebrare il 500esimo anniversario della Fabbrica d’armi Pietro Beretta. A realizzarla sarà la Zecca dello Stato. 

La moneta

La moneta – che verrà emessa il 16 settembre in 7mila pezzi –  è coniata in argento (a firmarla Emanuele Ferretti, incisore dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato), inserita in un astuccio e ha un valore nominale di 5 euro.

Il dritto della moneta raffigura Villa Beretta, simbolo dell’attenzione dell’azienda verso la sostenibilità e il legame con il territorio. Il rovescio invece omaggia la tradizione artigianale con un motivo floreale e il celebre logo del «Dare in brocca» che rappresenta la collaborazione storica tra gli incisori della casa di Gardone e i maestri della Zecca dello Stato.

Inoltre per la prima volta la scritta «Repubblica Italiana» e il valore nominale sono stati spostati sul bordo della moneta, lasciando in questo modo spazio alla simbologia artistica e culturale. 

Simbolo che resta 

La famiglia Beretta

«Vedere i 500 anni della nostra Azienda celebrati dal Mef su una moneta ufficiale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato della Repubblica Italiana è un’emozione straordinaria – commentano Ugo, Pietro e Franco Gussalli Beretta – È un riconoscimento che va oltre la nostra storia imprenditoriale: rappresenta la forza della tradizione manifatturiera italiana, la cultura del saper fare e la capacità di innovare senza perdere le proprie radici».

«Questa moneta è un simbolo che resterà nel tempo, proprio come il nostro impegno verso l’eccellenza, la sostenibilità e il territorio. Un onore per tutti noi della famiglia Gussalli Beretta, per le generazioni che ci hanno preceduto e per tutte le collaboratrici e collaboratori che hanno lavorato e lavorano in Azienda».

Dove sarà disponibile

La moneta sarà disponibile per i collezionisti e il pubblico tramite i canali ufficiali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (www.shop.ipzs.it) e sarà accompagnata da un certificato di autenticità.

Argomenti
BerettaFabbrica D'Armi Pietro Berettamoneta in argento
  3. Ricarica la pagina se necessario