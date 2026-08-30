La Franciacorta apre le porte e svela i suoi «tesori segreti»

Erbusco apre le porte, spesso chiuse, dei suoi tesori per una settimana. L’Amministrazione comunale e il sodalizio del sindaci «Terra della Franciacorta» hanno presentato così «Franciacorta Aperta», che vedrà dal 7 al 13 settembre Erbusco protagonista grazie a «un calendario speciale - spiega il sindaco, Mauro Cavalleri - pensato per raccontare il territorio attraverso prospettive diverse».
Il palinsesto
Tre i filoni individuati: storia e patrimonio artistico; tradizioni locali; paesaggi. «In una settimana - aggiunge Cavalleri - racconteremo le nostre peculiarità. Invitiamo cittadini e visitatori a esplorare, conoscere e vivere il territorio attraverso le voci, le storie e l’identità delle sue comunità». Tra gli appuntamenti clou spicca la data di martedì 8 settembre con «Alla scoperta dell’Archivio comunale». L’appuntamento è alle 20.30 nella sala consiliare di via Verdi, 16 con lo storico Fabrizio Pagnoni. Prenotazione obbligatoria inviando un’email a s.tonoli@comune.erbusco.bs.it.
Mercoledì 9 settembre, invece, il teatro di via Verdi, 55 (ore 21) vedrà David Salomoni impegnato nella conferenza «La donna dei tre mondi», in collaborazione con Rinascimento culturale (5 euro con biglietti rinascimentoculturale.it). Venerdì 11 settembre musica protagonista per «E lucevan le stelle». Alle 20.45, nella suggestiva cornice di Borgo Pieve, in via Castello, si potrà prendere parte a un viaggio tra le arie d’opera e la grande melodia italiana, in collaborazione con Milano classica. Infine, sabato 12 settembre, alle 17.30, spazio a «Erbusco tra storia e natura», una passeggiata guidata storico-naturalistica alla scoperta del territorio a cura di Arte con noi. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata via email a info@arteconnoi.it oppure tramite WhatsApp al numero 333.6424884.
«Fuori tabellone»
Attorno alle iniziative ufficiali in calendario, associazioni e realtà del territorio hanno aggiunto molto del loro: venerdì 4 settembre c’è la 18esima edizione di «Erbusco in tavola», con oltre 40 operatori enogastronomici coinvolti, dalle 20, in un tour enogastronomico tra le più belle ville signorili erbuschesi (60 euro il coupon, su erbuscointavola.it), mentre domenica 6 settembre si corre - o, se si preferisce, si cammina - con la manifestazione benefica «E run» (informazioni su aqde.it).
Da venerdì 18 a domenica 20 settembre c’è poi il Festival del Franciacorta in Cantina, in coppia - domenica 20 - con la nuova edizione del «Km di tela» e i pennelli protagonisti dei vigneti grazie alla Pro loco.