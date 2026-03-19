Franciacorta in fiore, la manifestazione è pronta a splendere

Una location di pregio confermatissima, eccellenze florovivaistiche (e non solo) grandi protagoniste, cultura, valorizzazione del territorio e grandi collaborazioni per una Franciacorta in fiore numero 27 che vuole crescere ancora.

Al tavolo

È stata presentata ieri pomeriggio l’edizione 2026 della mostra mercato dedicata alle rose e alle erbacee perenni, che si terrà nel centro della frazione di Bornato dal 15 al 17 maggio, con il tema centrale della manifestazione che quest’anno sarà «Sole che splende, fiore che sorprende». Un tema che farà da fil rouge e che unirà le tante anime della kermesse, capace di trovare sempre nuova linfa per valorizzarsi e valorizzare il verde, tra innovazione e tradizione.

«Il tema di quest’anno sarà un modo per raccontare la capacità della natura di stupire sempre» ha spiegato Christian Faita, assessore alla Promozione del territorio di Cazzago. «Franciacorta in fiore è, e resta, uno degli eventi più importanti dedicati al mondo del verde – ha esordito il sindaco Fabrizio Scuri –. Con la ventisettesima edizione la manifestazione continua a crescere e a coinvolgere sempre di più il territorio. Per il 2026 diversi Comuni hanno aderito al progetto Franciacorta in fiore Diffusa, contribuendo ad ampliare la partecipazione sul territorio. Si conferma inoltre la collaborazione con Terra della Franciacorta (associazione dei Comuni di zona, ndr), che affianca la manifestazione nel percorso di valorizzazione e promozione della Franciacorta».

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Tra le tante collaborazioni ci saranno Acque bresciane e Fondazione Cogeme (presente ieri con il vicepresidente Mino Facchetti), che organizzerà il convegno «Fratello Sole – Il Cantico delle Creature e la Carta della Terra».

Gli espositori

Per gli espositori le iscrizioni saranno aperte sino al 17 aprile (con sconto per le adesioni entro il 28 marzo). «Siamo molto soddisfatti perché il numero di espositori già iscritti è davvero positivo – aggiunge Osvaldo Paderni, presidente del Comitato fiera, che organizza l’evento con Comune e Pro loco –. Anche quest’anno registriamo una presenza numerosa di florovivaisti, che rappresentano da sempre uno degli elementi centrali e più qualificanti di Franciacorta in fiore».

Il luogo

Altro punto di forza è la location, quel centro storico di Bornato che tante emozioni scaturisce nei visitatori (ben 12mila lo scorso anno). «Il percorso continuerà a svilupparsi lungo il tracciato già sperimentato nell’edizione precedente – conclude il presidente della Pro loco Piero Gatti –, accompagnando i visitatori alla scoperta delle particolarità e degli scorci più suggestivi del borgo antico di Bornato». Il programma completo sul sito www.franciacortainfiore.it e sui canali social legati alla manifestazione.