Francesco Alberti ha due grandi passioni. La prima è quella per i supermercati («Sono stato il primo cassiere maschio della Città Mercato di Roncadelle»), la seconda è quella per il giardinaggio. I lettori lo sanno bene: ogni domenica da undici anni leggono la sua rubrica domenicale «Oltre il giardino», sorridendo del suo cicorione, delle estati a Viserbella, della nonna oggi novantaseienne e dell’idiosincrasia nei confronti dei panettoni gourmet. Quanto c’è di vero e quanto di ricamato? I fedeli lettori – meglio: le fedeli lettrici e qualche marito di lettrice spedito in rappresentanza – ora lo sanno. Qualcuno di loro ha infatti avuto la possibilità di conoscere il giornalista durante un esclusivo tête-à-tête riservato agli abbonati del Giornale di Brescia.
Gli abbonati
«Voi mi adulate e io vi ringrazio, un pomeriggio perfetto», ha scherzato Alberti accogliendo i suoi fan. In sala Libretti mercoledì pomeriggio c’era chi la domenica legge «Oltre il giardino» come prima cosa, «saltando la rubrica del dialetto», chi fa l’orto, chi apprezza i fiori più che gli ortaggi, chi, come Alberti, ha iniziato a piantare pomodori per portare avanti una sana eredità familiare. C’erano persone da Nuvolento, da Brescia, da Manerba, da Cellatica... C’erano le ammiratrici della sua penna e, come accennato, i mariti di quelle stesse ammiratrici, che alla fine si sono convinti: «La leggeremo anche noi d’ora in poi». Mettersi in pari sarà però difficile: sono infatti quasi cinquecento le puntate della rubrica della domenica. Cinquecento puntate che hanno reso il suo stile parodistico raffinato e bonton – «nel quale mai si troverà un volgare doppiosenso» – familiare e amatissimo.
La rubrica e i suoi segreti
La rubrica, ha raccontato Alberti durante l’incontro al quale ha partecipato anche il direttore Giorgio Bardaglio, nasce da una passione che ha da sempre: il giardinaggio.
«Da piccolo leggevo “Gardenia” e mi faceva ridere quello stile artefatto e infiocchettato. Volevo scrivere lì, ma ho finito per scriverne una parodia. Accadde undici anni fa, quando morì mio nonno, proprio dopo aver fatto l’orto. Mia nonna disse: “Non lo facciamo più”. Io, invece, la vidi come un’eredità e decisi di mettermi a farlo. Andai in vivaio e comprai pomodori da 5,50 euro a piantina. Mia nonna svenne, ma il raccolto andò benissimo. I vicini commentavano: “Màmo che pomdor!”. All’epoca il direttore del Giornale di Brescia era Giacomo Scanzi, che colse questa mia vena botanica dopo che la collega Elisa Rossi mi ospitò nella sua pagina del verde. Gli proposi quindi una parodia delle rubriche di giardinaggio». Se su «Gardenia», quindi, «Mettere a dimora» è usato con serietà, quando lo leggerete nella rubrica di Francesco potrete stare certi che si tratta di una presa in giro: «Ma chi lo dice?! È per questo che lo uso sempre».
Protagonista non è stata però solo la storia: lettori e lettrici hanno potuto ascoltare come nascono i suoi aneddoti. «Scrivo sempre all’ultimo minuto – ha ammesso Alberti –. Devo avere l’ansia: a inizio settimana non riesco a buttare giù niente. Trovo spunto da qualche sciocchezza e da lì parto. Da quando ci sono i social, poi, di sciocchezze ne trovo tantissime».
Spassoso, ma significativo, il discorso «lettere feroci». «Sì, me ne sono arrivate tante – ha risposto sorridendo Francesco. – Dopo una rubrica sul filone dei panettoni costosi, uno “scrittore famoso” aveva creato un indirizzo e-mail apposta per insultarmi: aveva cercato una mia foto e mi scrisse che non mi intendevo di moda né di panettoni». Alcune puntate invece hanno un enorme successo: prendiamo, per esempio, l’ultima sulle croste di formaggio. «Comprensibile: piace sempre quando prendo di mira i ristoranti snob»
Un lettore, alla fine, lo ha definito «l’uomo delle tre C: casa, chiesa e cioss». E proprio nel cioss di casa Alberti – è solo un’idea, ma chissà? – potrebbe svolgersi un prossimo incontro primaverile con gli affezionati abbonati.
Le occasioni per gli abbonati
A proposito di prossimi incontri. I giornalisti e le giornaliste della redazione del Giornale di Brescia sono sempre più protagonisti degli eventi dedicati agli abbonati e alle abbonate: quello con Francesco Alberti e la rubrica Oltre il giardino è solo uno degli appuntamenti riservati che di mese in mese permettono ai fedeli lettori di conoscere da dentro quella grande macchina che porta ogni giorno il quotidiano nelle loro case. A dicembre sono due le date a loro riservate (già sold-out).
L’11 dicembre ecco l’aperitivo con il direttore Giorgio Bardaglio in esterna da Freccianera Fratelli Berlucchi in Franciacorta, cantina che ci ospita per il suo centenario con una serata speciale dedicata al dialogo e al confronto. Il classico caffè con il direttore – che di solito si tiene in sala Libretti – diventa quindi un aperitivo più sfizioso: gli abbonati potranno chiacchierare con lui, chiedergli come funziona il lavoro della redazione e condividere riflessioni, domande e suggerimenti sui temi dell'informazione e del territorio. Oltre alla chiacchierata ci sarà una breve visita della cantina e un brindisi con i millesimati Freccianera Fratelli Berlucchi.
Il 18 dicembre è prevista invece la visita guidata alla Casa Museo Zani di Cellatica, sede della Fondazione Paolo e Carolina Zani, e alla sua immensa e sfaccettata collezione di opere d’arte e oggetti preziosi.
A fare scoprire agli abbonati e alle abbonate i dipinti di Canaletto, Tiepolo e Guardi, gli arredi appartenuti a nobili, collezionisti e personaggi illustri e i capolavori come il celebre tavolo realizzato per Cosimo III de’ Medici sarà il direttore Massimiliano Capella.