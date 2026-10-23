Fornaci, ladri strappano il bancomat dalla banca con gru e catene

Colpo notturno alla banca Crédit Agricole a Fornaci: con un camion munito di gru i ladri hanno rimosso la recinzione a protezione della filiale e hanno letteralmente strappato dall'agenzia il bancomat interno.
La ricostruzione
I fatti sono accaduti verso le 3:30 di venerdì mattina. Secondo le prime informazioni il gruppo di malviventi si è avvicinato alla recinzione in acciaio di protezione anti-effrazione della banca e utilizzando un flessibile hanno tagliato gli ancoraggi, quindi hanno rimosso le travi di acciaio abbandonate a qualche metro. Sfondata la porta di emergenza, i malviventi hanno attaccato il bancomat interno, un totem al centro dell'agenzia, e impiegando delle lunghe catene lo hanno letteralmente trascinato all'esterno della banca per poi caricarlo sul furgone e allontanarsi nella notte.
A differenza dell'esplosione che nel 2024 danneggiò in modo grave l'agenzia, in questo caso il colpo è stato decisamente chirurgico.
Forzata la porta il bancomat è stato letteralmente strappato dalla sua posizione per essere caricato sul pesante mezzo quasi certamente rubato. La batteria di malviventi quindi si è allontanata nella notte, senza peraltro aver nemmeno provveduto ad oscurare le telecamere.