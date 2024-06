Bancomat fatto saltare nella notte a Fornaci, ladri via con la refurtiva

Un altro colpo nel cuore della notte in una banca della città. Un altro bancomat saltato in aria. Una banda di ladri composta da tre soggetti con il volto coperto, poco dopo le 2, è entrata in azione nel quartiere di Brescia Fornaci, in via Adelaide Malanotte, prendendo di mira lo sportello automatico della Crédit Agricole Italia.

I ladri hanno agito velocemente e nel giro di pochi minuti sono riusciti a scappare con la refurtiva, tra i 60 e i 70mila euro. Ingenti i danni alla struttura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Brescia, che indagano sul caso.