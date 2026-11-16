La prevenzione del melanoma entra a Canton Mombello con «Riguardati», il progetto della Fondazione Melanoma Carolina Zani che offre visite dermatologiche gratuite. A raccontare l’iniziativa è Patrizia Ondelli, fondatrice dell’ente coinvolto dalla Comunità Bresciana nella rete «Vite in attesa».
Che cosa avete messo a disposizione dei detenuti?
Abbiamo esteso alla Casa circondariale Nerio Fischione il progetto avviato nel 2021 per offrire controlli gratuiti a chi non li ha mai fatti. La diagnosi precoce è fondamentale: individuare per tempo un melanoma significa avere maggiori possibilità di guarigione.
Perché in carcere?
La proposta è arrivata dalla Fondazione della Comunità Bresciana, nell’ambito di un percorso che punta a migliorare le condizioni di vita dei detenuti. Abbiamo aderito subito perché l’iniziativa rispecchia le nostre finalità. Crediamo che anche l’attenzione alla propria salute possa contribuire a un concreto reinserimento sociale.
Quale risultato può portare una visita?
Riconoscere una lesione cutanea e, quando necessario, affidarsi a un centro specialistico, come il Centro Melanoma Carolina Zani degli Spedali Civili, può salvare una vita. Rendere queste opportunità accessibili anche in carcere è un segno di civiltà.
Qual è l’impegno della fondazione fuori dall’istituto?
Siamo nati nel 2021 in memoria di Carolina, morta a soli 27 anni per un melanoma, per contribuire a evitare che altre persone vivano la stessa storia. In cinque anni abbiamo realizzato 700 laboratori nelle scuole di Brescia e provincia, coinvolgendo oltre 12mila bambini, e offerto oltre 4mila visite gratuite. Sosteniamo il miglioramento tecnologico e professionale del Centro dei Civili e abbiamo finanziato tre progetti di ricerca.